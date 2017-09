România poate fi un furnizor de securitate energetică în regiune

Ministrul Energiei, Toma Petcu, declară că România, care a dat tonul mondial în industria petrolului, are un potenţial imens și “îşi poate demonstra capacitatea de furnizor de securitate energetică în regiune”.

Toma Petcu a spus, miercuri, la Ploiești, că România a dat tonul mondial în industria petrolului, având în vedere că acum 160 de ani, lângă Ploiești, a fost înființată prima rafinărie din lume.

Ministrul consideră că România are “un potenţial imens” și “îşi poate demonstra capacitatea de furnizor de securitate energetică în regiune”.

”Putem spune că ţara noastră a dat tonul mondial în industria extracţiei şi a prelucrării petrolului, impunându-se ca primul producător din lume în acest sector. (...) În opinia mea, astăzi nu este doar o ocazie de a sublinia tradiţia şi pionieratul României în acest domeniu, dar şi una în care putem privi în viitor, iar acest exerciţiu al proiecţiei în timp ne conduce către un rol al României la fel de important, acela de furnizor de securitate energetică în regiune, cu un potenţial imens de a ne întări această poziţie şi un interes pe măsură pentru politicienii de astăzi”, a declarat Toma Petcu.

Ministrul pentru Energie a amintit de proiectului BRUA, spunând că ”prin această reuşită, România este în grafic cu lucrările”.

“Viziunea României în domeniul energetic se axează pe un tip de energie sigură, durabilă, competitivă şi la preţuri accesibile. (...) Pentru România, securitatea energetică are valenţe speciale datorită vulnerabilităţilor de ordin geostrategic şi climatologic. (...) Din aceste considerente, viziunea României în domeniul energetic se axează pe un tip de energie sigură, durabilă, competitivă şi la preţuri accesibile, obţinut în principal prin utilizarea tuturor resurselor interne. Avem un mix de resurse destul de generos, important este să îl exploatăm”, a spus ministrul pentru Energie.

Toma Petcu se află, miercuri, la Ploiești, la cea de-a cincea ediţie a Aspen Energy Summit, care marchează cei 160 de ani de la înființarea primei rafinării moderne din lume.