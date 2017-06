Românul care i-a întâlnit pe teroriști: "I-am dat cu naveta în cap" (Video)

Florin Morariu, un român care lucrează în capitala Marii Britanii, a publicat pe pagina sa de Facebook imagini filmate în timpul atacului terorist de noaptea trecută. Românul susține că a reuşit să-l lovească pe unul dintre terorişti.

„Oameni buni, ferească Dumnezeu ce e aici! Doi terorişti taie lumea pe stradă. Uitaţi ce e aici! Câţi au omorât, fraţilor. Eram la muncă. Uitaţi ce i-au făcut unuia. Of! I-am dat în cap! I-am dat cu basketul (coș de gunoi - n.r.) în cap! I-am dat un basket de l-am zăpăcit! Du-te şi adu parul care e sub masă! Florin, făcăleţul ăla tare de sub masă du-te și adu-l încoa'!”, spune acesta.

Florin Morariu este din Iași și lucrează ca brutar în Londra.

Bărbatul a povestit presei locale că sâmbătă noaptea era la muncă împreună cu un coleg din Croația și cu un alt român când au auzit din stradă țipete. S-a trezit cu două turiste care băteau disperate în geam să le lase să intre.

“Am ieșit și noi, le-am lăsat înăuntru și le-am spus să stea acolo. Am luat două navete de astea și-am plecat înspre locul din care veneau oameni în alergare. Leșinau oameni pe stradă. În dreapta brutăriei era o alee, o ieșire spre o piață. Văd în stânga, la vreo cinci metri, patru persoane, un cetățean simplu flancat de alți doi, iar din spate vine un al treilea. Apoi îl văd pe cel din dreapta că începe să-l taie cu cuțitul. M-am dus spre ei, am aruncat cu o navetă, aveam două. M-am apropiat, iar cu a doua navetă l-am lovit pe unu dintre ei în cap, în zona feței. Imediat a apărut poliția și mi-au strigat prin portavoce să plec că aruncă grenadă. Go, go! Go! Am auzit clincetul acela pe beton, când a lovit asflatul și în momentul ăla m-am speriat că mă prinde explozia și pe mine. Nu mi-am dat nici eu seama ce fac. Am fugit și mi-am scos telefonul și am început să filmez, până când au venit cei din poliție și mi-au zis să opresc telefonul. M-am întors la brutărie, erau oamenii înfricoșați. Am băgat câți am putut înăuntru, apoi au venit forțele speciale, au intrat și ne-au pus să stăm culcați cu mâinile la ceafă, se temeau să nu fie teroriști printre noi”, a povestit Florin, citat de actualdecluj.ro.

Întrebat dacă se gândește să plece din Londra, românul a spus: “Un’ să plec? Nu plec nicăieri. Dă-i în lumea lor de teroriști”.

În cel de-al doilea clip postat pe rețeaua socială, Florin Morariu critică atitudinea forțelor de ordine: "Ăștia se organizau și alți tăiau oameni ca pe porci. Rușine".