Rusia și SUA repetă scenariul căderii Berlinului

Pe măsură ce rezistența grupării Stat Islamic se reduce și bastioanele sale din deșertul sirian cad rând pe rând, marile tabere ale războiului din Siria, Rusia și SUA ajung față în față.

Este ceea ce se întâmplă în acest moment în regiunea Deir er-Zor și orașul cu același nume din estul Siriei. Orașul de pe Eufrat, cel mai mare din estul țării, a fost sub asediul jihadiștilor începând din 2014. Acum, rezistența Statului Islamic în regiune s-a prăbușit, iar Forțele Democrate Siriene (grupare dominată de kurzi și susținută de militari americani și aviația SUA), venind de la est de fluviu, au ajuns la câțiva kilometri de avangarda armatei regimului Assad (susținută de militari ruși și iranieni și de aviația rusă), care înaintează dinspre vest. Potrivit The New York Times, situația creată în Deir Ez-Zor este comparabilă cu cea a căderii Berlinului, în 1945 – o cursă pentru ocuparea unei porțiuni cât mai mari din estul Siriei înainte de începerea negocierilor pentru încheierea conflictului, care ar urma să consfințească cuceririle.

Riscurile unor erori de calcul sunt uriașe. Sâmbătă, The Washing­ton Post a relatat că aviația rusă a bombardat pozițiile FDS. Nu s-au înregistrat decât câțiva răniți. Pentagonul a afirmat că forțele ruse știau că lovesc poziții ale coaliției împotriva Statului Islamic. De partea cealaltă, Moscova a negat acuzațiile. „Pentru a evita escaladarea tensiunilor în mod nedorit, comandanţii forţelor ruse din Siria au folosit un canal de comunicare existent pentru a informa partenerii americani din timp în legătură cu limitele operaţiunii noastre militare în Deir ez-Zor“, a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului rus al Apărării.

Dei ez-Zor nu este însă ținta principală a celor două campanii rivale împotriva Statului Islamic. Oficial, SDF și SUA vizează orașele aflate la sud, spre granița cu Irakul, unde se presupune că se ascund mulți dintre liderii jihadiști, în timp ce armata loialistă siriană și Rusia au ca obiectiv restabilirea integrității teritoriale a Siriei. Obiectivul major, nedeclarat, este însă coridorul care ar face legătura între Teheran și Damasc, un obiectiv strategic pentru regimul pro-iranian condus de Assad, care ar completa axa șiită Teheran-Bagdad. De cealaltă parte, SUA și aliații lor încearcă să zădărnicească atingerea acestui obiectiv, pentru limitarea influenței iraniene în regiune.

Și pentru luptătorii kurzi miza este mare. Eficiența grupărilor kurde în lupta împotriva Statului Islamic a fost salutată deopotrivă de Rusia și SUA și a fost folosită pentru a promova obiectivul independenței Kurdistanului irakian. În Siria, liderii kurzi aspiră la obținerea unei autonomii sporite în zonele de nord și de est. Soarta independenței Kurdistanului irakian și a oricărei alte formațiuni statale incipiente a kurzilor din Siria va depinde însă de negocierile dintre SUA, Turcia, Rusia și Iran. Președintele Turciei, principala piedică în calea unui stat kurd, va discuta despre aceasta în cursul întrevederii din această săptămână cu președintele Donald Trump. Oferta recentă a SUA făcută liderilor din Kurdistanul irakian – amânarea cu doi ani a referendumului pentru independență programat pe 25 septembrie – semnalează că momentul mult așteptat de kurzi nu a sosit încă.