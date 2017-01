S-a decis când va aleasă Gazda Cupei Mondiale din 2026

Gazda primei Cupei Mondiale cu 48 de echipe la turneul final din 2026, în urma deciziei luate marți de Consiliul FIFA, va fi aleasă în mai 2020 și nu va fi din Europa sau Asia, a anunțat Federația internațională de fotbal, conform AGERPRES.

Procesul de selecție al țării organizatoare va cuprinde patru etape. Prima are loc până în luna mai 2017 și va include o perioadă de consultări și de stabilire a strategiei. A doua fază, cea mai meticuloasă, are loc între iunie 2017 și decembrie 2018, după care are loc procesul de evaluare între ianuarie 2019 și februarie 2020. Alegerea gazdei va avea loc cu prilejul Congresului FIFA din mai 2020.

Congresul FIFA a aprobat la prima sa reuniune din luna octombrie 2016 că Mondialul 2026 poate fi organizat de mai multe țări, fără a se impune o limită, iar secretariatul general al FIFA poate exclude candidaturile care nu îndeplinesc minimum de cerințe după consultarea Comisiei de Competiții. Integral pe AGERPRES

Sursa: AGERPRES