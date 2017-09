S-a stabilit data alegerilor prezidențiale

Alegerile prezidențiale din Rusia vor avea loc la 18 martie 2018, a anunțat luni secretarul Comisiei Electorale Centrale (CEC), Maia Grișina, relatează Tass.

Data alegerilor a fost stabilită în funcție de faptul că rușii vor avea patru zile de concediu în perioada 8-11 martie.

"Săptămâna 5-11 martie include o vacanță, prin urmare alegerile prezidențiale vor fi organizate în duminica următoare. Anunțăm în mod oficial că alegerile vor avea loc la 18 martie", a spus Grișina.

Preşedintele rus Vladimir Putin nu a exclus o candidatură la alegerile prezidenţiale din 2018, dar nu intenţionează să modifice Constituţia privind limita de mandate în fruntea statului.

"Nu am decis încă dacă ar trebui să-mi continui activitatea în această calitate. O să văd, alegerile vor avea loc în 2018. Mai este timp până la cursa electorală. La un moment dat, trebuie să mă retrag. Constituţia stipulează o limită de mandate în funcţia de preşedinte. Am avut posibilitatea să modific Constituţia şi chiar mi s-a cerut să o modific în timp util. Nu am făcut acest lucru şi nu mai intenţionez să îl fac", a spus Vladimir Putin, la finele lunii iulie.

Conform Constituţiei ruse, o persoană nu poate să fie preşedinte al ţării mai mult de două mandate consecutive. Vladimir Putin a fost ales în fruntea ţării în 2012, iar înainte de acest mandat a fost preşedintele Rusiei între 2000 şi 2008. În 2008, mandatul unui preşedinte al Rusiei a fost crescut de la patru la şase ani.

Data de 18 martie are o însemnătate simbolică pentru Rusia, fiind cea în care Moscova celebrează reunificarea cu regiunea Crimeea.