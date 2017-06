Săpunaru, după înfrângerea cu Polonia

Fotbalistul echipei naționale a României, Cristian Săpunaru, a declarat, sâmbătă seara, după înfrângerea în fața selecționatei Poloniei, că prima reprezentativă trebuia să joace mai curajos deoarece nu evolua împotriva Braziliei.

"În momentul de față șansele de calificare s-au redus drastic. Polonezii au jucat mai bine decât noi. Au o echipă mai bună, au reușit să își facă jocul și să câștige acest meci. Azi trebuia să fim un pic mai curajoși, nu jucam împotriva Braziliei. Am întâlnit Polonia care, da, are jucători valoroși, dar puteam să fim puțin mai curajoși", a afirmat Săpunaru la postul Digisport, potrivit Agerpres.

Acesta a menționat că tactica de a juca pe contraatac nu a avut succes în meciul de la Varșovia. "Am încercat să îi batem cu tactica lor și nu ne-a ieșit. Am încercat să jucăm pe contraatac, pentru că știam că au jucători de viteză. Am încercat să ne apărăm mai jos și să îi surprindem pe contraatac, dar ne-au pasat foarte mult și a fost greu. Când am schimbat sistemul s-a văzut, am început și noi să ținem de minge și am ajuns mult mai repede la poartă", a adăugat el.

Săpunaru susține că Robert Lewandowski, autorul celor trei goluri ale Poloniei, este cel mai bun atacant din Europa în momentul de față. "La faza penalty-ului am văzut că Lewandowski a plecat de lângă mine, am pus mâna pe el încercând să îi iau fața, iar el când a simțit mâna s-a aruncat. De aia este cel mai bun atacant din Europa la ora actuală", a precizat Săpunaru.

Echipa națională de fotbal a României a fost învinsă de selecționata Poloniei cu scorul de 3-1, sâmbătă seara, pe Stadionul Narodowy din Varșovia, în Grupa E a preliminariilor Cupei Mondiale de fotbal din 2018. În urma acestui rezultat, Polonia a făcut un pas mare către turneul final din Rusia, în timp ce România este ieșită practic și din cursa pentru locul doi, fiind la zece puncte în urma liderului.