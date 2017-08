Sărbătoarea pseudo-independenței Moldovei

Republica Moldova şi-a sărbătorit duminică ziua de stat şi din toate cancelariile lumii, aşa cum este cutuma diplomatică, au sosit scrisori de felicitare cu această ocazie.

Doar de la Bucureşti nimeni nu s-a sinchisit să redacteze din partea preşedintelui un mesaj ce avea să îi felicite pe cetăţenii Moldovei, la aniversarea a 27 de ani de la proclamarea independenţei faţă de Uniunea Sovietică.

S-a sărbătorit la Chişinău, unde oligarhul Plahotniuc a adus în piaţa publică tot felul de artişti, atât din România, cât şi din Federaţia Rusă, doar că ruşii au avut prime time-ul concertului. La Orhei, primarul, condamnat în primă instanţă pentru furtul miliardului, a organizat o megasărbătoare, la care, printre alţii, au participat şi Carla’s Dreams.

Atmosfera de sărbătoare a domnit în toată Moldova duminică, dar a fost uşor umbrită de o declaraţie a fostului preşedinte al Curţii Constituţionale Alexandru Tănase, care, într-un interviu pentru Europa Liberă a afirmat că Republica Moldova este un „stat eşuat“ şi a indicat ca principali vinovaţi pentru aceasta pe sărmanii cetăţeni ai Moldovei, spunând că sunt de vină pentru eşuarea ţării lor, deoarece aceştia au votat clasa politică.

Marele unionist Saşa Tănase, aşa cum se spune în Chişinău, a uitat că, timp de şase ani, a fost preşedintele Curţii Constituţionale, pus acolo de clasa politică votată de săracii moldoveni, vinovaţi acum de eşuarea statului.

Despre independența față de cetățeni

În tot acest peisaj de ­sărbătoare, în care nu au contenit declaraţiile oamenilor politici, am observat declaraţia lui ­Andrei Năstase, care probabil că surprinde cel mai bine momentul aniversării independenţei în raport cu oamenii politici de la Chişinău şi cu statul capturat, până în cele mai adânci structuri, de oligarhul Plahotniuc:

„Independenţa republicii s-a transformat, de fapt, în independenţa faţă de cetăţenii săi a unui stat capturat, devenit o unealtă a unor grupări mafiote, interesate de păstrarea aici a unui status quo, o ţară în care să domnească corupţia şi sărăcia endemică, o ţară lovită de o uriaşă hemoragie migraţionistă“, a declarat Andrei Năstase.

România face ambasadă de război la Chişinău

Săptămâna aceasta, am căutat în Chişinău să văd şi eu unde se află sediul Centrului de Prevenire a Conflictelor şi Early Warning a profesorului Iulian Chifu, pentru care Ministerul pentru Românii de Pretutindeni a alocat suma de 72.000 de ron, pentru închirierea acestuia timp un an de zile. Am avut curiozitatea, pe de o parte, să văd cum arată spaţiul închiriat, cu bani publici româneşti, cu 16.000 de euro pe an, ceea ce înseamnă vreo 1.300 de euro pe lună, sumă ce depăşeşte cu mult valoarea de piaţă, la închiriere, a unor imobile în care se află misiuni diplomatice ale altor ţări din Uniunea Europeană. În al doilea rând, vreau să mă adresez acestei „ambasade de război a României la Chişinău“, pentru a o notifica cu privire la dezinformările din spaţiul public moldovenesc, tocmai a profesorului Iulian Chifu.

Foarte ciudată decizia guvernului României de a finanţa un astfel de centru de combatere a conflictelor, într-o ţară în care, astăzi, nu avem conflicte, şi mie această decizie îmi stârneşte îngrijorarea că, în proiectul de ţară care se coace la Cotroceni, şi al cărui arhitect este şi domnul Iulian Chifu, există o componentă pentru Republica Moldova, ce are în vedere că, în viitorul apropiat, în mica ţară de dincolo de Prut vor izbucni conflicte, iar strategului în politici regionale, Iulian Chifu, tocmai i-a fost construită o instituţie care să ne avertizeze din timp de izbucnirea acestora.