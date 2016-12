Șase atentate dejucate în ultimii doi ani în Belgia

Polițiștii belgieni au dejucat șase atentate teroriste în ultimii doi ani, a indicat marți directorul poliției judiciare belgiene, Eric Jacobs, într-un interviu acordat cotidianului La Derniere Heure, scrie AFP, citată de AGERPRES.

"Pot să vă anunț că, în cooperare cu Organul de Coordonare pentru Analiza Amenințărilor (Ocam), în doi ani, mai precis din noiembrie 2014, am reușit să dejucăm nu mai puțin de șase atentate", a declarat Jacobs.

La 15 ianuarie 2015, poliția belgiană a dezarticulat o celulă teroristă la Verviers (estul Belgiei), considerată modelul comandourilor jihadiste care au comis atentatele de la Paris de la 13 noiembrie 2015.

Dar la 22 martie 2016, în ciuda arestării la Bruxelles a singurului supraviețuitor al atentatelor de la Paris, Salah Abdelslam, jihadiștii organizației Statul Islamic comiteau un dublu atac pe aeroport și în metroul din capitala belgiană, ucigând 32 de oameni.

De atunci, serviciile de securitate și serviciile de informații belgiene se confruntă cu un volum de muncă impresionat, a spus Jacobs.

"De confruntăm de atunci cu un flux informațional important. Vin mult mai multe semnale decât înainte. Primim până la 600 de informări pe zi", a explicat directorul poliției judiciare.

"Multe informații nu sunt pertinente, dar dacă ni se spune că o anumită mașină este suspectă și dacă nu verificăm și are loc un atentat a doua zi, ni se va spună că am știut și nu am făcut nimic", a mai spus oficialul.

La Bruxelles, autoritățile se află încă în alertă teroristă de gradul 3 (amenințare posibilă și verosimilă) pe o scară de la 1 la 4 și va rămâne la acest nivel și în timpul sărbătorilor de iarnă.

"45% din efectivele întregii poliții judiciare federale de la Bruxelles sunt mobilizate pentru anchetarea unor dosare legate de terorism", a mai explicat Jacobs, care a mai spus că ar trebui crescut efectivul polițiștilor belgieni.

"Am numărat peste 200 de naționalități în capitală. Și nu este doar Daesh (acronimul în arabă al grupării Statul Islamic). Mai sunt și alte mișcări radicale", a precizat șeful poliției judiciare belgiene.