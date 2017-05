Scandal Iohannis - Parlament pe "Doi și-un sfert"

Schimbarea procedurii de numire a șefului serviciului secret al Ministerului Afacerilor Interne încaieră Cotroceniul și Parlamentul. Președinția a transmis marți, în replică la decizia Senatului de a elimina avizul CSAT în procedura de numire a șefului "Doi și-un sfert", că este "grav şi îngrijorător" modul în care se acţionează.

"Este un demers cu o miză politică, o nouă acţiune care pare că face parte dintr-un plan de limitare a atribuţiilor preşedintelui. Am văzut acelaşi tip de acţiune în cazul ANCOM şi am discutat la momentul respectiv despre acea ordonanță de urgenţă şi urgenţa nu a putut fi justificată în niciun fel. Prin votul de ieri de la Senat, practic, această conducere a DGPI va fi stabilită doar de către un ministru, fără avizul CSAT, implicit al preşedintelui. Vorbim totuşi despre o autoritate care are un rol important în ceea ce priveşte apărarea ţării şi securitatea naţională", a declarat marți purtătorul de cuvânt al preşedintelui Klaus Iohannis, Mădălina Dobrovolschi, întrebată despre decizia Senatului de luni.

Aceasta a mai spus că, potrivit Constituţiei, preşedintele este comandantul forţelor armatelor şi este "foarte important" ca orice instituţie care face parte din acest cadru să aibă şi prezenţa preşedintelui în procesul decizional.

"Care este raţiunea eliminării CSAT din această procedură? Nu putem să ne gândim decât la o miză politică, pentru că din punctul de de vedere al modului în care ar trebui să funcţioneze statul de drept descoperim că este problematic. Cu alte cuvinte sunt influenţe negative în ceea ce priveşte arhirectura statului, arhitectura constituţională, întrucât vorbim despre o instituţie care până la urmă face parte din această structură a securităţii naţionale", a afirmat purtătorul de cuvânt al preşedintelui.

Potrivit lui Dobrovolschi, aceste acţiuni sunt "îngrijorătoare" pentru "sănătatea statului de drept", mai ales după acţiuni similare în cazul ANCOM.

"Este grav şi îngrijorător modul în care se acţionează şi vedem că este deja o practică pe care această conducere, de fapt acest Guvern, o aplică în mai multe contexte. (...) Este cu totul special faptul că vorbim despre CSAT. CSAT este o instituţie care ar trebui să-şi dea avizul pe un astfel de subiect. Mai mult decât atât, prezenţa preşedintelui în procesul decizional când vorbim despre o astfel de instituţie cu rol fundamental cum este DGPI, cum este ANCOM, înseamnă o echilibrare a raportului de forţe în stat şi în acelaşi timp şi o garanţie că nu se ajunge la derapaje politice, la pierderea echilibrului politic", a susținut Mădălina Dobrovolschi.

Întrebată dacă se ia în calcul o sesizare la Curtea Constituţională, Dobrovolschi a spus că nu doreşte să "anticipeze", urmând să se aştepte toţi paşii procedurali.

Senatul a adoptat luni proiectul pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului Cioloș 76/2016 privind Direcţia Generală de Protecţie Internă (DGPI), eliminând obligativitatea ca șeful instituţiei să fie numit în funcţie cu avizul CSAT, precum și pe aceea ca el să fie militar.

Astfel, în urma modificărilor operate în Parlament, șeful serviciului secret al MAI este numit și eliberat din funcție de către ministrul de Interne, și nu de către prim-ministru, fără avizul CSAT, așa cum este prevăzut în prezent, și nu trebuie să fie cadru militar.