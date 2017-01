Scandal monstru după moartea lui Dan Adamescu

Apropiații omului de afaceri Dan Adamescu, decedat marți, au început bătălia pe averea acestuia, provocând un adevărat scandal public.

Nora lui Dan Adamescu, Adriana Constantinescu, a declarat, în lacrimi, într-o intervenție telefonică B1 TV, că fosta soție a afaceristului nu are niciun drept moral și legal să ridice trupul acestuia de la INML și nici asupra averii.

„Nu are nici drept moral, nici drept legal să facă asta. Ea este într-un proces. Alex este fiul lui. Vor să îi ia și dreptul acesta. Nu mai putem. Îl rog pe prim-ministru. Rog Parlamentul. Nu ne lăsați. Nu lăsați aceasta nedreptate să se întâmple. Nu pentru noi, pentru Dan. Cum să ajungă în mâinile acestei... nici nu pot să o numesc. Nu i-au dat nimic (în instanță - n.r.). În primul rând, ea nu a plătit taxa de timbru. Eu sunt șocată de nedreptatea care i se face acestui om ”, a declarat Adriana Constantinescu.

Joi seară, fiul si sora defunctului au transmis un comunicat în care afirmă că regreta faptul ca numele si imaginea lui Adamescu "au fost afectate de initiativa ipocrita a fostei sotii, doamna Carmen Palade, care dupa 2 ani de la data la care a cerut divortul (timp in care si-a ignorat complet sotul, nevizitandu-l nici la inchisoare, nici la spital) a adus la INML o armata de bodyguards si avocati, insistand sa ridice trupul neinsufletit, argumentand ca este in continuare sotia domnului Adamescu, desi Hotararea de divort a fost pronuntata de Judecatoria sector 1 inca din 07.06.2016 - dansa contestand-o si cerand instantei sa ii acorde mai multe drepturi banesti". "Mai mult decat atat, si-a declarat ‚dragostea’ fata de un om caruia, in realitate nu i-a adresat niciun cuvant timp de doi ani, dar caruia – in tot acest timp - contestand decizia judecatorilor in divortul intentat chiar de dumneaei, ii cerea in Instanta jumatate din avere si „daune morale pentru umilințele și afectarea imaginii publice la care a fost supusă din cauza condamnarii sotului”. Comunicatul doamnei Palade confirma aceste intentii, transmitand practic ca ea va prelua fraiele afacerilor fostului sot, desi nu are niciun alt rol in afara de functia detinuta la Unirea Shopping Center, astfel intentionand sa continue sa incalce legea prin aceea ca de aproape un an conduce o mare firma listata la Bursa de Valori Bucuresti, ridiculizand intreaga piata financiara romanească si instantele romanesti care ii sustin abuzurile", se mai arată în comunicat.

„Nu am cuvinte sa exprim socul si durerea provocate de gestul ipocrit al doamnei Carmen Palade, care si-a insusit trupul tatalui meu pentru a se folosi de el in scop economic, asta dupa ce a declarat in cererea ei de divort ca „Dan Adamescu mi-a creat un real prejudiciu prin afirmatiile si comportamentul sau malitios si neprofesional”. Sunt mahnit ca o alta institutie a statului roman, INML, a incalcat dreptul meu de fiu unic. Este o noua dovada a faptului ca Dan Adamescu si familia sa nu mai au niciun fel de drept in Romania. Chiar nu inceteaza sirul nedreptatilor si abuzurilor comise asupra tatalui meu nici dupa moartea acestuia?! Nu-mi vine sa cred ca nu mi s-a acordat nici macar posibilitatea de a-mi ingropa tatal in liniste….

Tata a fost convins pana in ultima clipa ca i se va face dreptate, chiar daca a patimit foarte mult - fara sotie alaturi, fara compania Astra pe care a crescut-o cu mintea si mainile lui, acuzat fara probe de catre judecatori si magistrati, aruncat in spatele gratiilor desi suferea de multiple afectiuni medicale. Din pacate nu a mai putut continua lupta si iata ca nici pe ultimul lui drum nu primeste dreptate. Sa-ti fie tarana usoara, tata!”, spune Alexander Adamescu, fiul omului de afaceri.

Avocatul familiei anunța joi după-amiază că fosta soție a lui Adamescu și sora acestuia au decis de comun acord că se vor ocupa împreună de înmormântarea miliardarului.

Omul de afaceri se afla în proces de divorț de soția sa, avocatul menționând că procesul va continua, iar de el se va ocupa fiul lui Dan Adamescu.