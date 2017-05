Scandalul SIPA: Acuzații grave ale unui fost magistrat militar

Un fost procuror rupe tăcerea în scandalul SIPA. Ion Panaitescu, fost procuror în PNA, susține că în anul 2005 a primit de la Monica Macovei, ministrul justiţiei la acea vreme, documente din arhiva SIPA și i-a cerut să facă un dosar unui adversar politic, conform Antena 3.

„Am fost procuror șef în PNA pe vremuri și mi-a parvenit informații de la doamna Macovei direct la Secția Militară cu indicația de a o ucide pe doamna Stănoiu”, a declarat magistratul militar.

„Eu nu aveam niciun apetit să o țin în brațe pe doamna Stănoiu, fiindcă aia mă dăduse afară din funcția de director în Ministerul Justiției și în același timp nici nu mi-am permis să mă apuc să-i fac un scenariu doamnei Stănoiu și să o omor. Nu, nu se poate. Notele informative pe care mi le dăduse de la SIPA doamna Macovei mi le-a dat cu recomandarea să-i iau gâtul doamnei Stănoiu”, a mai spus Ion Panaitescu.

Ion Panaitescu a mai spus în interviul acordat Antena 3 că totul a pornit după ce Stănoiu a decis să fie trimis Băsescu în judecată în dosarul Flota.

„Au venit documentele la mine și i le-am încredințat unui procuror(...). Omul a venit la o bucată de vreme la mine și mi-a spus că nu a găsit nimic(…). Am scris NUP și am comunicat decizia doamnei Macovei. Ea a propus revocarea mea din funcția de procurer-șef. Ei mă numiseră. Macovei cu Băsescu! Dacă au văzut că nu am executat-o pe doamna Stănoiu m-au dat afară. Nu am corespuns”, a mai spus Panaitescu.

Ion Panaitescu: „Nu știu ce au vrut să facă. Prin lege și dreptate, doamna Macovei înțelegea numai ce voia ea să facă. Era drept și legal numai ce ordona domnia sa și slugile sale”