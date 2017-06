Schimbări majore în factura la energie

Peste şase luni, de la 1 ianuarie 2018, factura la curent a consumatorilor casnici din România se schimbă, în sensul că, pentru prima dată, energia consumată va reprezenta exclusiv achiziţiile de pe piaţa liberă – bursă. Aceasta, pentru că, potrivit legislaţiei în vigoare, piaţa se va liberaliza în totalitate. Acum, aceasta este 80% liberă, va fi 90%, de la 1 iulie, şi 100% de Anul Nou 2018.

Statul, prin Autoritatea Naţională pentru Reglementare în Energie, îşi pierde pârghia de manevră asupra preţului de achiziţie a energiei, furnizorii urmând să le livreze românilor o marfă pe care trebuie să o procure la ce preţ ştiu ei mai bine.

Preţurile de la bursă se pot modifica spectaculos

Rămâne, în schimb, pârghia tarifelor de reţea, care contează acum în proporţie de circa 60% în preţul final al curentului, la noi acasă, care vor fi reglementate „pe vecie“, după cum spune preşedintele ANRE, Niculae Havrileţ. Acestea sunt, în principal, cele de distribuţie şi de transport, iar de menţinerea lor sub spectrul reglementării beneficiază mai degrabă cei patru distribuitori din România, Enel, CEZ, E.ON şi Electrica, plus transportatorul de stat Transelectrica, şi mai puţin românii. Aceasta, pentru că tarifele lor sunt făcute pentru ca aceste firme să facă profit perpetuu, iar ajustarea nu se face decât, cel mult, de două ori pe an de către ANRE, or, preţurile de la bursă se pot modifica spectaculos şi într-o lună, cum am văzut, de altfel, în iarna trecută. Din datele financiare ale ultimilor ani, distribuitorii au o marjă constantă de profit de 20-25%, iar Transelectrica, de 10-15%.

De precizat, cei mai săraci români vor beneficia în continuare de preţuri reglementate, însă cum se vor alege consumatorii vulnerabili şi care va fi procedura de acordare a preţurilor preferenţiale, încă nu se ştie.

Cum funcţionează piaţa liberă

La 40% influenţă a mărfii energie în preţul final la consumator, o ajustare cu 10 lei/MWh a preţului de achiziţie de la bursă înseamnă o ajustare corespunzătoare de 4 lei/MWh în factură. În prezent, cea mai mare parte a energiei pentru consumul casnic se face prin achiziţie de la PCCB – piaţa contractelor pe termen lung de la bursă. Aici, preţul energiei a scăzut constant în ultimii patru ani, de la 216 lei/MWh în 2013 la 134 de lei/MWh, în 2016. Această ieftinire cu 30% a curentului nu s-a văzut corespunzător în facturi, pentru că, pe de o parte, gradul de deschidere a pieţei era mult mai mic (20% în 2014), iar pe de altă parte, ANRE a majorat tarifele de reţea. De la 1 ianuarie 2018 însă, orice modificare a preţului de achiziţie a energiei se va vedea în aceeaşi lună în factură (4 lei în preţul final la o ajustare a mărfii cu 10 lei), deşi scăderea sau creşterea tarifelor de reţea se poate face doar bianual.

În mod normal, furnizorii ar trebui să facă achiziţiile de energie de la cea mai ieftină sursă. Însă oricând se pot petrece evenimente neprevăzute în piaţă, care pot urca sau coborî – de obicei, urca – preţul energiei.

100 de furnizori de energie electrică au, în prezent, oferte pentru casnicii „captivi“

Schimbarea furnizorului, în două săptămâni

Începând cu 2015, ANRE a instituit cadrul legal pentru schimbarea furnizorului de energie la care consumatorul casnic român era captiv dintotdeauna. Adică la cei patru furnizori impliciţi: Electrica, CEZ, E.ON şi Enel. La acel moment, mai puţin de jumătate din piaţă era liberalizată. În ultimul an însă, odată ce gradul de liberalizare a trecut de 50%, în lupta pentru atragerea consumatorilor casnici au început să intre tot mai mulţi furnizori.

În prezent, există oferte pentru casnicii „captivi“ de la peste 100 de furnizori şi, uşor-uşor, românii au început să se şi mute de la firma care îi ţinea „captivi“. Aceasta, deoarece ofertele alternative au devenit tot mai avantajoase, iar, foarte important, procedura de schimbare a furnizorului a devenit tot mai simplă, toate procedurile durând circa două săptămâni. În acelaşi timp, şi furnizorii impliciţi au venit cu noi oferte, mai avantajoase, prin care încearcă să-şi păstreze clienţii. Odată cu 2018, cu liberalizarea totală a pieţei de energie pentru casnici, competiţia este de aşteptat să devină acerbă.

Precizări importante

* Transferul clientului la un alt furnizor se face doar scriptic, trimiţând hârtii şi completând formulare.

* În cazul în care optează pentru furnizarea negociată a energiei electrice, consumatorul casnic de energie electrică poate încheia contracte pentru furnizare negociată cu orice furnizor deținător de licenţă de furnizare a energiei electrice care activează în piaţa cu amănuntul, negociind cu acesta atât preţul, cât şi clauzele contractului de furnizare.

* Lista furnizorilor de energie electrică ce activează pe piaţa cu amănuntul poate fi consultată la pagina de Internet www.anre.ro, secţiunea Info consumatori, rubricile Operatori economici / Energie electrică / Furnizare către consumatori.

* Transferul la un alt furnizor se poate face chiar dacă înregistraţi restanţe la vechiul furnizor. În cazul în care decideţi să nu le plătiţi, vechiul furnizor nu se poate opune transferului, urmând a-şi recupera creanţa prin metode legale.

* Schimbarea furnizorului nu presupune şi schimbarea contorului de curent şi nici modificarea reţelei de distribuţie, care rămâne aceeaşi.

Comparator online de preţuri la energie

ANRE a lansat, de la 1 iunie, un comparator de oferte pentru clienţii de energie electrică şi gaze din România, atât casnici, cât şi firme, unde aceştia pot alege în cunoştinţă de cauză un furnizor preferat: „Instrumentul de comparare este destinat tuturor potențialilor clienți finali care sunt interesați să-și aleagă sau să-și schimbe furnizorul de energie electrică și/sau gaze naturale“, se arată într-un comunicat al ANRE.

Comparatorul tabelar se găseşte pe site-ul Autorităţii.