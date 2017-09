Școlile au rămas în paza Domnului

Școala a început cu mai multe vești proaste pentru copii și părinți. Pe lângă lipsa manualelor școlare, primarul PSD din sectorul 4, Daniel Băluță, a decis să nu mai reînnoiască niciun contract cu firmele care asigurau paza în școli. Informațiile primite de la Primăria Sectorului 4, de la Inspectoratul Școlar al Municipiului București și de la Federația Națională a Asociațiilor de Părinți din Învățământul Preuniversitar se contrazic. Reprezentantul părinților susține că Primăria Capitalei a decis să mai facă o societate, care să asigure paza în toate școlile din București. Ideea a fost tocmai pe placul primarului general, despre care se spune că intenționează cândva să propună înființarea celei de a 23-a societăți comerciale.

În acest timp, agresiunile și bătăile în școli se înmulțesc. Iar părinții sunt extrem de îngrijorați de soarta celor mici, mai ales în incinta şcolilor în care învață copii de 5 ani până la cei de peste 18 ani.

În ultima vreme, vedem că în școli se petrec tot mai multe cazuri de violență, ori în incinta școlilor, ori în apropierea unităților de învățământ, și mulți copii cad victime în calea pumnilor. Pe acest fond, primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, a decis în această toamnă să nu mai asigure paza unităților de învățământ, retrăgând întreg personalul care se ocupa cu așa ceva. Edilul invocă o sumă mare de bani pe care ar fi nevoit să o plătească lunar firmelor de pază, circa 500.000 euro/lună, pentru cele 59 de licee, școli şi grădinițe care funcţionează în sector. În plus, contractele pentru serviciile prestate au expirat. În opinia lui Băluţă, acesta a fost un motiv suficient ca să facă economii pe seama integrității zecilor de mii de copii din sector. Bucureştenii din Sectorul 4 au reacţionat, reclamând risipa pe care o face edilul, care are bani pentru schimbarea băncilor abia montate pe străzi și în parcuri, are bani pentru asfaltul pe care l-a turnat în jurul copacilor, inclusiv pentru un nou episod al borduriadei, dar pentru siguranța elevilor, nu!

Situație dramatică și la nivel național - Poliţia Română a anunţat la începutul anului școlar că din cele 19.550 de unităţi şcolare, numai 6.171 sunt asigurate cu pază umană, mai bine de jumătate fiind în mediul urban, iar 2.670 în rural.

Monitorizare video

La solicitarea Cotidianul, Primăria Sectorului 4 ne-a comunicat că, „în prezent, în școlile și grădinițele din Sectorul 4, pe timp de zi, paza va fi asigurată de către personalul unităților de învățământ. Pe timpul nopții, unitățile de învățământ vor fi monitorizate prin intermediul sistemelor de supraveghere video, precum și al celor antiefracție instalate. Intervenția rapidă, în caz de necesitate, va fi asigurată de echipajele Direcției Generale de Poliție Locală Sector 4. Acestea vor fi prezente în școlile și grădinițele din sector, zilnic, la începutul orelor de curs, precum și la terminarea acestora“. Mai mult, autoritatea locală se spală pe mâini în privinţa deciziei de a lăsa unităţile de învăţământ nepăzite. Ni s-a transmis că primăria a înştiinţat Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti (ISMB) încă din luna februarie 2017 că a luat decizia de a nu mai prelungi contractele de pază pentru anul şcolar care a început. „Reprezentanții ISMB, până la data prezentei, nu au înaintat o alternativă în vederea asigurării serviciilor de pază“, se mai spune în răspunsul primăriei. În ciuda autorităţilor locale, agresiunile din şcoli au fost dezvăluite de filmările realizate de martori cu telefoanele mobile, niciodată cu ajutorul camerelor video, care adesea sunt montate de formă.

Clădirile, mai importante decât copiii

Şocant este că, potrivit obligaţiilor contractuale invocate de primărie, „serviciile de pază din școlile și grădinițele de pe raza Sectorului 4 vizau doar clădirile și bunurile fixe inventariate, nu și paza persoanelor“. Faptul că nu copiii erau beneficiarii protecţiei oferite de firmele de pază este confirmat şi de ISMB. Purtătorul de cuvânt al instituţiei, Ştefania Manea, ne-a transmis care au fost măsurile luate pentru protecţia celor mici. „Am solicitat unităţilor de învăţământ să asigure paza cu personal nedidactic angajat al şcolii, până la identificarea celei mai bune soluţii în vederea gestionării pazei în şcoli“, se spune în răspunsul ISMB. Personal nedidactic însemnând bibliotecarele, femeile de serviciu şi personalul tehnic de întreținere. Din luna februarie până acum, ISMB nu a făcut altceva decât să ceară unităţilor de învăţământ necesarul de posturi de pază. „Am transmis către Ministerul Educaţiei Naţionale acest necesar, astfel încât forul superior să poată asigura încadrarea în organigramă a personalului nedidactic, precum şi plata acestuia“, mai spune ISMB. Deşi Primăria Sectorului 4 spune că, „în anul școlar 2016-2017, în unitățile de învățământ de pe raza sectorului 4 al Capitalei nu au fost înregistrate incidente majore“, cazurile semnalate de presă o contrazic.

Birocraţia, nepăsarea şi inconştienţa autorităţilor centrale şi locale cu privire la violenţa în şcoli sunt demonstrate de multitudinea de cazuri semnalate de presă cu o frecvenţă îngrijorătoare. În plus, în Sectorul 4 au fost semnalate cazuri în care persoane străine au pătruns în incinta școlilor, lovindu-i pe elevi.

Avem lege, bunăvoinţă nu avem

Eugen Ilea, vicepreședintele Federației Naționale a Asociațiilor de Părinți din Învățământul Preuniversitar și președinte al organizației de București, spune că numai părinţii pot soluţiona problema. El susţine că există solicitări din partea acestora de a plăti ei paza în şcoli. „Nu avem costuri. Până se va constitui societatea, paza va fi descoperită sau se va face prin plata părinților“, comentează Ilea. El spune că organizaţia ar fi făcut demersuri pe lângă Primăria Sectorului 4 să rezolve problema pazei școlilor, dar fără succes. În plus, în Sectorul 5 ar fi aceeași problemă. Și totuși Legea 333/2003, actualizată, prevede „paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor“, încă de la primul articol.

Societate municipală de pază

Eugen Ilea crede însă în promisiunile Gabrielei Firea. „În urmă cu o săptămână și jumătate, s-a hotărât ca la nivelul PMB să se instituie o societate care va prelua toată activitatea firmelor care aveau contracte cu primăriile pentru paza unităților școlare. Prin intermediul acestei noi societăți, se va fi asigura paza. Plata va fi făcută din bugetul PMB“, a declarat Ilea pentru Cotidianul.

„Părinții vor plăti paza, primăria nu e interesată. Părinții ne-au sesizat că s-au organizat să plătească ei paza copiilor“, precizează Eugen Ilea.

Violența în școli, un fenomen care se amplifică

O adolescentă din Ploiești a fost bătută de alte două fete, iar scenele au fost surprinse de martori. După agresiune, un tânăr a stropit-o pe fată cu apă, căreia i s-a cerut apoi să îngenuncheze și să pupe mâna bătăușelor.

Un învățător din Târgoviște a fost reclamat la poliție că ar fi bătut un elev de clasa a treia. Dascălul a susținut că l-a dojenit mai dur pe copil, pentru că râdea în timpul orei, dar neagă agresiunea.

Un cadru didactic din Galați este cercetat de poliție și de Inspectoratul Şcolar după ce a fost acuzat de un părinte că a agresat o elevă.

Inspectoratul Școlar Mureş a început o anchetă după ce şase elevi s-au bătut în curtea unei şcoli. Timp de câteva minute, niciun profesor sau paznic nu a venit să-i despartă pe copii.

În școli din județul Satu Mare, scandalurile se țin lanț. Un caz s-a petrecut în curtea Școlii Gimnaziale din Pișcolt, când un părinte a lovit cu pumnul un elev pe motiv că acesta s-ar fi certat cu fiul lui.

În ultima zi a lunii ianuarie, un elev de clasa a IX-a a fost bătut crunt chiar în curtea școlii, fără ca nimeni să intervină. Totul s-a petrecut în curtea Liceului Tehnologic „Ioniță G. Andron“ din Negrești-Oaș. Agresorii ar fi un grup de tineri din comuna Vama, pe care polițiștii îi caută și în prezent.

Eleve de liceu din Oradea o rup în bătaie pe o adolescentă, în plină stradă. Îi cară fără milă pumni și picioare, până o lasă lată pe caldarâm. Pretextul ar fi că fata ar fi înjurat-o una dintre agresoare.

Bătaie între fete, în faţa şcolii din comuna buzoiană Luciu. La ieşirea de la ore, două eleve de gimnaziu şi-au împărţit pumni şi picioare. Conflictul ar fi izbucnit de la anumite „bârfe“ ce o vizau pe una dintre elevele mult prea preocupate de viaţa „extraşcolară“ decât de învăţătură şi de examenele care bat la uşă.

Un elev din Lugoj a fost bătut cu sălbăticie de alți colegi. Bătaia a fost una organizată și transmisă live pe Internet. Totul s-a petrecut la Liceul Tehnologic „Aurel Vlaicu“ din Lugoj. Agresorul nu poate fi sancționat cu exmatricularea.

Legea 333/2003 privind paza obiectivelor

ART. 1 (1) Paza şi protecţia sunt activităţi desfăşurate prin forţe şi mijloace specifice, în scopul asigurării siguranţei obiectivelor, bunurilor şi valorilor împotriva oricăror acţiuni ilicite care lezează dreptul de proprietate, existenţa materială a acestora, precum şi a protejării persoanelor împotriva oricăror acte ostile care le pot periclita viaţa, integritatea fizică sau sănătatea.

(2) Paza şi protecţia se realizează prin forţe şi mijloace militare sau civile, de către instituţiile specializate ale autorităţilor administraţiei publice, sau în regim privat, de către proprietarii sau deţinătorii obiectivelor, bunurilor sau valorilor, precum şi de către societăţile specia­lizate de pază şi protecţie.

Statistica violenţei

Ultima statistică a Ministerului Educaţiei privind violenţa în şcoli a fost realizată în 2015. Datele arată că anual sunt raportate circa 19.000 de cazuri de violenţă în şcoli într-un an. Şi conflictele dintre elevi şi profesori sunt tot mai frecvente. Dascălii sunt bătuţi şi înjuraţi chiar în timpul orelor. Şase din 10 copii de până în 14 ani sunt supuşi în mod constant abuzurilor din partea familiei. Ei pot ajunge la depresie, tulburări de conduită sau chiar consum de droguri şi alcool, se mai spune într-un studiu al MEN.