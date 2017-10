Se cere arestarea preventivă a lui Cezar Preda

Fostul colonel SRI Daniel Dragomir îl acuză pe deputatul PNL Cezar Preda, membru al Comisiei parlamentare de control al Serviciului Român de Informații, că a încălcat legea prin dezvăluirea conținutului audierilor din Comisie, apreciind că ”se impune sesizarea Parchetului și chiar ridicarea imunității și arestarea preventivă”.

Nemulțumirea lui Daniel Dragomir este legată de declarațiile pe care Cezar Preda le-a făcut, marți seara, pentru o televiziune.

”Domnul deputat Cezar Preda a încălcat regulamentele comisiei și a comis o serie de infracțiuni care aduc atingere respectării secretului de stat care guvernează audierile din comisie.

Eu mă aflu sub jurisdicția Comisiei Parlamentare de Control a SRI, tot ceea ce am declarat la audieri are caracter secret de stat.

Voi sesiza Comisia de Control cu privire la aceste încălcări ale legii, mai ales că cea mai mare încălcare a legii este chiar prezența domnului deputat Cezar Predă în această Comisie și în Parlament.

Se impune sesizarea de urgență a Parchetului General cu privire la infracțiunile grave comise public de domnul deputat.

Se impune chiar ridicarea imunității acestuia și reținerea și arestarea să preventivă.

Faptele extrem de grave comise aduc atingere lucrărilor comisiei și induc în opinia publică temerea că oricine poate ieși public cu declarații din interiorul unor ședințe secrete. Scopul domnului deputat Cezar Preda a fost de a-i avertiza pe Coldea și Dumbravă despre declarațiile mele. Este foarte grav. Pe cei care cred că vor putea încălca Constituția României la nesfârșit… îi anunț că se înșeală”, a scris Daniel Dragomir, pe blogul său.

Deputatul Cezar Preda, membru în Comisia de control al SRI, a afirmat, marți, într-un interviu pentru Digi 24, că președintele Comsiei Claudiu Manda are întrevederi separate cu persoanele care urmează să fie audiate, Preda considerând că acest lucru nu este normal. ”Eu am avut de reproşat (...) faptul că preşedintele comisiei a avut întâlniri cu domnul Dragomir înainte de a începe comisia. Din punct de vedere al funcţionării unei comisii de o asemenea importanţă, aceasta este o chestiune impardonabilă. Eu nu pot să stau de vorbă cu cineva care se cere la comisie, în particular, o jumătate de oră. Eu am fost preşedintele acestei comisii şi stau cu un om care îmi solicită audienţe şi atunci când îmi solicită audienţe este o a treia persoană care notează ce mi-a spus respectivul”, a declarat Preda.

Acesta și-a exprimat și îndoielile cu privire la relevanța afirmațiilor lui Dragomir. ”E clar că, la un moment dat, ne vom despărţi, pentru că ceea ce a însemnat dorinţa domniei sale de a fi audiat şi ceea ce ar însemna pentru noi, comisia, de a afla lucruri care contravin legii de funcţionare a SRI şi modalităţile în care noi putem să stopăm aceste derapaje sau să luăm măsurile necesare s-au epuizat ca şi texte ale domnului Dragomir, din punctul meu de vedere. Eu cred că acum e deja un film care ţine opinia publică conectată la eventualele dezvăluiri ale domnului Dragomir. Cineva se foloseşte de această construcţie pentru a avea alte obiective, nu le înţeleg”, a spus deputatul PNL.

În acest context, Preda a menționat că ofițerii SRI despre care a spus Dragomir că ar fi comis abuzuri sunt Florian Coldea și Dumitru Dumbravă.

”Aceştia doi sunt cei despre care se vorbeşte. Domnul general Coldea e plecat de atâtea luni. Dacă dânsul a făcut ceva ilegal nu va putea scăpa, cum nu a scăpat nimeni în România. Domnul Dumbravă...este faimoasa declaraţie cu câmpul tactic. Şi toată lumea a spus că această afirmaţie poate fi intrepretată ca o influenţă asupra judecătorilor. E nu ştiu, nu mi-a spus nimeni să-mi arate un procuror sau un judecător care să fi dat o declaraţie în faţa comisiei că toate deciziile sale sunt rezultatul unor presiuni făcute de SRI. Ce este cu cele 65 de persoane indicate de domnul Dragomir pentru a fi audiate? E o listă de 65, foşti ofiţeri SRI, ziarişti, oameni de afaceri. Chiar îmi doresc să-şi exprime dorinţa să vină în faţa Comisiei. Ori ne facem că nu ne înţelegem, ori e alt scenariu. Eu nu pot să fac liste şi să îi dau Comisiei de Control a SRI: «Eu v-am dat o listă, dacă vreţi să îi interogaţi bine, dacă nu... Adică, eu v-am dat de lucru!» Eu nu pot să-i audiez decât dacă persoana respectivă doreşte. Ne-a spus că sunt câteva persoane care doresc. Foarte bine, să vină, să spună! Dar lucruri noi, lucruri cu subiect şi predicat”, a mai spus Preda.