Se cunoaște viitorul lui Gabriel Tamaș în relația cu FCSB

Gabriel Tamaș și-a reziliat contractul cu FCSB. Vestea a fost comunicată de clubul roș-albastru pe pagina de Facebook. Tamaș a îmbrăcat tricoul stelist timp de un an și jumătate. Chiar dacă mai avea contract un an, cele două părți au decis de comun acord să rezilieze înțelegere.

“Multumim, Gabriel Tamas!

FC Steaua Bucuresti anunta ca a ajuns la un acord pentru rezilierea contractului cu Gabriel Tamas, care a aparat culorile clubului nostru in ultimul an si jumatate.

Clubul nostru ii multumeste fundasului in varsta de 33 de ani pentru contributia avuta si ii ureaza mult succes in continuare!

Gabriel Tamas este un jucator nascut pe 9 noiembrie 1983, la Brasov, care poate evolua atat ca fundas central, cat si in banda dreapta. Acesta si-a inceput cariera de profesionist in orasul natal, la FC Brasov si Tractorul, iar in 2002 s-a transferat la Dinamo, pentru care a evoluat, de-a lungul carierei, de trei ori (2002-2003, 2004-2005, 2008-2009). In 2003 a fost transferat de Galatasaray Istanbul si, dupa un sezon petrecut in tricoul turcilor, a fost cumparat de Spartak Moscova, la care a evoluat doar doi ani. A urmat un sezon in tricoul celor de la Celta Vigo (2006-2007), dupa care transferul la AJ Auxerre, echipa de care a apartinut intre 2007 si 2010, fiind imprumutat, in acea perioada, la Dinamo si West Bromwich Albion. Englezii l-au achizitionat in 2010, Tamas evoluand pentru acestia pana in 2013, an in care a ales Doncaster Rovers, echipa de liga secunda in Anglia. Sezonul 2014-2015 l-a inceput in tricoul celor de la Watford FC, pentru care evoluat in 7 partide, dupa care a suferit o accidentare grava, fiind operat de ligamente incrucisate. A ajuns la Steaua pentru prima data in ianuarie 2015, unde a evoluat in 15 partide oficiale (10 de Liga 1, 2 de Cupa Romaniei, si cate una in Cupa Ligii, Super Cupa Romaniei si preliminariile UEFA Champions League) si si-a trecut in palmares titlul de Campion, Cupa Romaniei si Cupa Ligii. A parasit clubul nostru in iulie 2015, pentru o scurta aventura la Cardiff City si a revenit in iarna lui 2016. A bifat, in a doua perioada la Steaua, 40 de meciuri in Liga 1 (1 gol marcat), 2 in Cupa Romaniei, 5 in Cupa Ligii, 4 in preliminariile UEFA Champions League si 5 in grupele UEFA Europa League (1 gol marcat), trecandu-si in palmares inca o Cupa a Ligii. La nivelul echipei nationale, Tamas se poate lauda cu 63 de partide, in care a inscris de trei ori” a a nunțat FCSB pe Facebook.