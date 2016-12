”Se va întâmpla ceva nebunesc pentru ca Trump să nu fie președinte”

Agenții ruși nu numai că au perturbat alegerile prezidențiale din SUA, ci l-au ajutat în mod clar pe Donald Trump să câștige. Moscova a intervenit în campania electorală în favoarea candidatului republican, indivizi ”având legătură cu guvernul rus” furnizând site-ului WikiLeaks mii de e-mailuri obținute fraudulos prin atacarea serverelor Partidului Democrat și a mesageriei electronice a șefului de campanie al lui Hillary Clinton, John Podesta. Aceste persoane sunt cunoscute de serviciile secrete americane, fiind implicate ”într-o campanie mai amplă vizând întărirea șanselor lui Donald Trump în detrimentul lui Hillary Clinton”.

Informațiile de mai sus fac parte dintr-un raport CIA prezentat unui grup restrâns de senatori americani la începutul acestei săptămâni. Unul dintre senatori a prezentat o parte din informații cotidianului The Washington Post, care le-a publicat în ediția sa din 10 decembrie. ”Este evaluarea comunității de informații că obiectivul Rusiei a fost sa favorizeze un candidat în fața altuia, sa ajute la alegerea lui Trump”, a spus un înalt oficial american, citat de Reuters.

Surse din serviciile secrete americane denunțaseră deja o intervenție rusă în campania prezidențială, precizând însă că scopul serviciilor secrete ruse a fost doar acela de a ”submina încrederea americanilor în sistemul electoral din țara lor”. Serviciile din SUA arătaseră cu degetul către site-ul WikiLeaks și informatiile diseminate de acesta, însă fondatorul Julian Assange negase că ar fi primit informațiile din surse ruse. Și Donald Trump își exprimase îndoiala că ar fi fost implicate serviciile secrete ruse în atacul asupra serverelor Partidului Democrat. ”Putea fi un chinez. Sau un individ, din locuința sa din New Jersey”, a spusTrump.

De această dată însă, CIA spune foarte clar, potrivit dezvăluirii făcute de senatorul americam, că Rusia l-a ajutat pe Trump să câștige alegerile.

Presa rusă a reacționat imediat, citând dezmințirea publicată de echipa de campanie a președintelui ales Donald Trump: ”Aceleași persoane care aduc această acuzație au afirmat că Saddam deținea arme de distrugere în masă”, citează Komsomolskaia Pravda comunicatul echipei lui Trump.

Primul dezertor dintre electorii lui Trump

Informațiile publicate de The Washinton Post plecând de la declarațiile unui senator pe marginea unui raport al spionajului american despre care CIA nu a vorbit până acum vin cu ceva mai mult de o săptămână înainte de un momemnt decisiv – votul electorilor de pe 19 decembrie pentru alegerea președintelui Donald Trump. Întodeauna aceasta a fost o formalitate, întrucât niciodată nu s-a întâmplat ca un număr suficient de mare de electori să-și trădeze mandatul și să schimbe soarta alegerilor. Trump a pierdut votul popular la 2 milioane de voturi diferență, însă a câștigat 306 eloectori, față de cei 232 ai lui Hillary Clinton.

În urmă cu o săptămână, electorul republican Christopher Suprun a publicat un articol in The New York Times în care anunța că nu va fota pe 19 decembrie în favoarea lui Donald Trump și explica de ce a luat această decizie. Suprun mai scria: ”Nu cred că voi fi singurul elector republican care va vota pentru altcineva decât Donald Trump”.

Profeția lui Michael Moore

Foarte interesanată în contextul tot mai tulbure privind alegerea lui Donald Trump este intervenția cineastului, realizatorului și milionarului american Michael Moore, un democrat convins care a crticat administrațiile republicane conduse de George W. Bush, cel care a realizat producția Fahrenheit 9/11. Moore a vorbit într-o emisiune în direct la NBC înainte de publicarea informațiilor privind raportul CIA. „Trump nu este încă președintele Statelor Unite, nu va fi președinte pana pe 20 ianuarie 2017. Sunt mai bine de șase săptămâni. Indiferent din ce tabără politică faceți parte, trebuie să fiți de acord că a fost cel mai nebunesc an electoral. Nu s-a întâmplat nimic din ce s-a estimat. Deci, de ce nu ar fi posibil ca în aceste șase săptămâni să se întample ceva – ceva nebunesc, ceva la care nu ne așteptăm?”.

”Trump ar putea decide să plece de la Casa Albă înainte de a se instala aici. Orice este posibil”, a spus Michael Moore.