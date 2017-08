Seara în care poliția s-a speriat de poezie

Reprezentanții Asociației Române pentru Cultură, Educație și Normalitate (ARCEN) s-au ales cu o amendă de la Poliția Română, după a cincea întâlnire pe care au dedicat-o poeziei în acest an.

De obicei, se spune că poezia nu are public. Însă de trei ani, în fiecare vară asociația ARCEN adună sute de bucureșteni la lecturi de poezie în aer liber.

Vineri seară, tocmai se terminase lectura de poezie de pe terasa blocului de la Magheru nr.1 sau One, cum își spune oficial, când am coborât spre ieșire. În holul de la intrare, doi polițiști stăteau aplecați peste pupitrul lung al portarilor și tot scriau la procese verbale. „Dânșii sunt de la secția 1“, mi-a spus unul dintre organizatorii evenimentului, „și ne amendează pentru că, spun dânșii, a fost gălăgie.“

Fără să încerce să vadă ce se întâmplase (lectura de poezie se terminase deja), agenții scriau procesul verbal și se opreau numai pentru a face comentarii care păreau din alte vremuri. Unuia dintre organizatori îi spun că mai bine și-ar face un control ORL.

Pe celălalt îl amenință că dacă sună la 112 să reclame faptul că agenții vor să dea amendă fără să verifice dacă este zgomot și că nu vor să se legitimeze îl vor amenda în plus. „Eu nu am amenințat, eu am informat“, spune unul dintre polițiști, uitând că tocmai scrie o amendă în legătură cu care nu recunoștea în ruptul capului că ar fi fost normal să avertizeze mai întâi.

„Am fost amendați cu 500 de lei de polițiștii de la Secția 1 din Capitală pentru că Nocturnele de poezie contemporană deranjează locuitorii din zona Magheru - C.A. Rosetti. Vom contesta această amendă. Contestăm și public comportamentul și argumentele polițiștilor. A fost o măsură abuzivă. În clipa în care poliția a ajuns în apropierea imobilului Magheru One, muzica fusese oprită. Au refuzat să constate veridicitatea sesizării pe care au primit-o la 112, nu s-au legitimat și mi-au spus că nu e permis ca la ora asta să organizez «petrecere cu muzică tare și alcool». Pentru că nu exista niciun temei clar să fim amendați, au invocat, în mod permanent, «respectul pentru cetățean», respectul pentru somnul adânc al cetățenilor din zona Magheru“, a povestit Edmond Niculușcă, președintele ARCEN.

Statul, zgomotos deranjat

Edmond Niculușcă a explicat pentru Cotidianul că „Nocturnele ARCEN sunt orientate spre promovarea poeziei contemporane unui public care nu citește poezie. Nocturnele ARCEN sunt o serie de evenimente care, aș putea spune, poate fără să exagerez, îi «celebrează» pe cei care scriu poezie în România de azi pentru un public minoritar și în ciuda faptului că nu se poate trăi din asta; Nocturnele ARCEN arată cum spații alternative pot reactiva zone istorice ale orașului.

Nocturnele ARCEN încearcă să rezolve o paletă largă de probleme pentru care statul nu face nimic, niciodată. Poliția a impus vineri noapte respectarea legii: Statul vrea să avem un somn adânc. Și tot statul decide când se dau artificii și când este circ.“

Un comunicat al asociației arăta că vineri, 25 august 2017, în intervalul orar 21.00-23.15 a avut loc, pe terasa blocului Magheru One din București, Nocturna #5 de poezie contemporană din cadrul seriei de evenimente „21 de Nocturne“, la care au luat parte poeții Răzvan Țupa și Valentin Busuioc.

Cei de la ARCEN au insistat asupra faptului că la ora 23.15 evenimentul s-a încheiat, iar între orele 22.15 și 23.15, conform desfășurătorului de eveniment, a avut loc lectura poemelor celor doi poeți invitați (evenimentul în sine este unul de lectură publică, în care cele câteva momente de muzică au rol de „interludiu“ - fac legătura între secțiunile evenimentului), iar la ora 23.45, la venirea echipajului de Poliție de la Secția 1, lectura și muzica fuseseră oprite, echipa ARCEN începând deja strângerea decorului de pe terasa blocului Magheru One.

Am încercat ieri să solicităm punctul de vedere al poliției, dar departamentul de comunicare nu răspunde în weekend, cum a ținut să spună operatoarea.

Edmond Niculușcă, obișnuit cu evenimentele publice, își amintea în discuția pentru Cotidianul că „nu mai departe de acum un an, undeva după miezul nopții, bubuia muzica în zona bulevardului Unirii. În jur de ora 01.00 se dădeau focuri de artificii. Am sunat și la Poliția Națională și la Poliția Locală de la Sectorul 3.

Nimeni nu a luat atunci vreo măsură. M-au luat în râs și au spus că focul de artificii nu va dura toată noaptea. Totul făcea parte dintr-un circ numit «Festivalul artelor» sau «Festivalul muzicii», organizat din bani publici pe bulevardul Unirii și în Piața Constituției. Dar era un circ dat de Primăria Sectorului 3 pentru binecredincioșii ei cetățeni.“

Pe site-ul Cotidianul.ro puteți asculta înregistrări cu momentele de „zgomot“ care au dat ocazia poliției să amendeze lectura de poezie.

Laurențiu Ion, director de Comunicare și Marketing la ARCEN, a precizat pentru Cotidianul: „Asigurăm atât oamenii care ne urmăresc și participă la evenimentele ARCEN, cât și sponsorii și partenerii noștri că astfel de incidente, precum amendarea contravențională a Nocturnei de poezie din 27 august, sunt rare, dacă nu chiar inexistente pe parcursul unui an de evenimente și manifestări culturale. Membrii echipei ARCEN, prin însăși misiunea organizației, luptă pentru respectarea și aplicarea întocmai a legilor, fie că vorbim de salvarea patrimoniului, fie de respectarea ordinii și liniștii publice. Mai ales în prezent, când am ajuns cu toții într-un punct delicat, în care manifestările culturale și educative din orașul nostru sunt subfinanțate și, uneori, cenzurate. Iar ARCEN a dovedit, în ultimii ani, că poate strânge mii de oameni în jurul evenimentelor și manifestărilor culturale pe care le propune orașului“.