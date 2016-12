Sebastian Ghiță acuză: Iohannis s-a executat!

”Vă arăt semnătura acestui domn Schweighofer cu care a cerut președintele României, iar președintele s-a executat. În două săptămâni, președintele României a îndeplinit voința austriacului și a dat drumul în continuare tăierii pădurii românilor”, a declarat Sebastian Ghiță în cadrul unei conferințe de presă.

”Este ceva cutremurător. Când a ajuns la mine, nu mi-a venit să cred, nu am vrut să cred. Toți suspectam că atunci când Parlamentul a votat o lege care să protejeze pădurile României, toți am crezut și am sperat că se va rezolva problema tăierilor pădurilor. Din păcate, președintele României, în urma acestor scrisori, a hotărât să retrimită legea în Parlament. Noi nu am știut atunci de ce a fost retrimisă legea. Am suspectat că e un aranjament. L-am suspectat ăe acest consul al Austriei și iată că astăzi avem documentul.

Președintele țării a fost votat de 20 de milioane de români ca să ne apere pădurile și ca să ne apere viața. Nu are dreptul să retrimită legea și să vedem încă doi ani păduriel jefuite. N-are niciun dreăt. Românii nu i-au dat acest drept. Românii i-au acordat onoarea de a-i apărea, de a-i proteja și de a-i sprijini”, a mai spus deputatul într-o intervenție telefonică în cadrul Știrilor B1 TV.