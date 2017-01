Sebastian Ghiță să spună cum s-a rupt USL și ce rol a jucat SRI!

Dezvăluirile lui Sebastian Ghiţă sînt cu adevărat șocante şi vor rămîne, cu certitudine, în istoria acestor ani. Fac însă parte din categoria celor care vor adevărul pînă la capăt, oricît de dureros ar fi pentru unii. De aceea, nici nu vreau să cădem în partea cealaltă şi să renunţăm la întrebările‑cheie ale acestei poveşti senzaţionale.

Unul dintre motivele pentru care acord mare interes dezvăluirilor lui Sebastian Ghiţă este faptul că nu pozează a nevinovat prins în jocuri murdare, ci recunoaşte, cu sinceritate, că a participat efectiv la operaţiunile pe care le demască! Sînt, în mod firesc, şi lucruri pe care nu le poate spune şi poate că nici nu le va spune vreodată. Ce nu i se va ierta însă va fi orice tentativă de manipulare, ieşirea din cadrul adevărului şi omiterea cu bună ştiinţă a unor evenimente de maxim interes pentru opinia publică, despre care are cunoştinţă şi pe care le-ar putea lămuri, indiferent ce reacţie vor avea adversarii săi! Dacă va spune adevărul pînă la capăt, numărul celor care-l vor apăra va fi infinit mai mare decît al celor care vor rămîne încolonaţi în spatele Codruţei Kovesi şi al lui Florian Coldea!

Între aceste chestiuni pe care Sebastian trebuie să le lămurească sînt, fără îndoială, operaţiunea de rupere a USL şi împiedicarea lui Crin Antonescu de a fi candidatul acestei alianţe la prezidenţialele din 2014, în scopul implicit de a-i face culoar lui Victor Ponta pentru a încerca să devină preşedintele României!

Că ştie bine aceste lucruri şi chiar a contribuit la ele o demonstrează campania pe care postul său de televiziune, România TV, a dus-o imediat după cîştigarea alegerilor din 2012 de către USL. Două dintre cele mai cunoscute vedete ale postului, Corina Drăgotescu şi Lili Ruse, au fost cele care, în nenumărate emisiuni, au fost portavocele acestui scenariu, în care subiectul central era ruperea USL abia cîştigător al alegerilor parlamentare cu un scor de peste 60%! Corina Drăgotescu se stabilise de curînd în SUA, avea asigurată chiar o sinecură la Consulatul General de la Los Angeles, însă se întorcea din cînd în cînd în ţară pentru a mai face cîte o emisiune despre „necesara“ rupere a USL.

În acest sens, ca dovadă, reproducem integral articolul colegei noastre Diana Dumitrescu, apărut sub titlul „Cum au încercat două ziariste să spargă USL“ în Cotidianul din 22 aprilie 2013, despre emisiunea realizată cu o seară înainte de Lili Ruse şi Corina Drăgotescu, în care invitat era chiar Victor Ponta, copreşedintele USL:

„Spectacol de zile mari, duminică seară la RTV, în emisiunea în care a fost invitat în platou premierul Victor Ponta. Realizatoarea emisiunii – Liliana Ruse – şi ziarista postului cu statut de invitat permanent Corina Drăgotescu au făcut eforturi supraomeneşti pentru a «sparge» USL. Sau să-l determine pe premier să spună ceva care să ducă spre aceeaşi finalitate. Interviul – în fapt, un interogatoriu clasic, cu doi procurori (de sex feminin) şi un «inculpat» (Ponta) care trebuia să recunoască şi să spună: «Da, USL se rupe», când, şi de ce“.

Din păcate pentru cele două „Monica Macovei“ cu carnet de ziarist, răspunsurile nu au fost deloc mulţumitoare. Vă prezentăm un fragment din transcriptul „interogatoriului“, urmăriţi cu atenţie întrebările.

Un fost procuror, la „interogatoriu“

Şi totuşi, nu se rupe...?

Răspunsurile inițiale ale premierului nu au lăsat loc de interpretare. Europarlamentarele nu rup guvernarea. Dar „doamnele procuror“ nu s-au lăsat cu una, cu două şi au continuat tirul întrebărilor pe aceeaşi temă. A ruperii guvernării din cauza europarlamentarelor. Şi se trece şi la alt subiect, cel al menţinerii candidaturii lui Crin Antonescu.

Liliana Ruse: Bun. Dincolo, repet, de aceste chestiuni care ţin de PSD, eu vă întreb, revin la campania electorală, pentru că am mai văzut în trecut lucrul ăsta, o să fie...

Victor Ponta: Păi, aţi văzut-o în 2009, când eram la guvernare împreună PSD-PDL, şi am avut în mai, sau când au fost, alegeri europarlamentare. Nu s-a rupt niciun guvern. Guvernul s-a rupt în toamnă, cu totul...

Liliana Ruse: E cu totul alta situaţia.

Victor Ponta: ...s-a rupt pentru alegerile prezidenţiale în toamnă.

Liliana Ruse: Şi nu se poate întâmpla la fel şi acum?

Victor Ponta: Nu, că nu sunt doi candidaţi. Atunci erau Traian Băsescu de la PDL şi Mircea Geoană de la noi. Acum nu avem decât un singur candidat: Crin Antonescu.

Liliana Ruse: Deocamdată.

Victor Ponta: Dar mai ştiţi? Asta e o nouă ştire pe DC News, sau ce, mai e cineva?

Corina Drăgotescu: Nu, dar asta, toată lumea vorbeşte despre acelaşi lucru. Chiar şi Crin Antonescu, în discursul pe care l-a avut la deschidere, la dumneavoastră, a spus, a spus. (...) Adică permanent sunt semnale că ceva se va întâmpla acolo. E ca o explozie de aia: toată lumea aşteaptă să vadă când se aprinde fitilul şi când sărim în aer.

Victor Ponta: Doamna Drăgotescu, dar din 5 februarie 2011...

Corina Drăgotescu: Dar toţi ştim că este acolo bomba pusă.

Victor Ponta: Nu, staţi un pic. Din 5 februarie 2011 până în 9 decembrie 2012, doi ani de zile, a fost o zi de la Dumnezeu în care să nu apară în presă că se rupe USL-ul?

Corina Drăgotescu: Nu, staţi un pic. Dar credeţi că colegii dumneavoastră de partid vor fi mulţumiţi ca PSD-ul să nu aibă un candidat la prezidenţiale.

Victor Ponta: Dar au votat.

Corina Drăgotescu: Ca din postura de partid care a avut de două ori preşedinţia, de două ori jumate preşedinţia României, să ajungă un partid care nu are propriul candidat?

Victor Ponta: (...) Ce credeţi că e mai important pentru PSD? Prim-ministru sau preşedinte? În unanimitate, toată lumea a zis: prim-ministru. Asta e explicaţia. Dacă spuneau: vrem să avem preşedinte, aveau liberalii prim-ministru. Nu ştiu dacă era domnul Antonescu, putea să fie altcineva, dar liberal.

Nu excludeţi totuşi o rupere a USL?

Dacă au văzut că guvernarea nu se rupe, procuroarele de la RTV au insistat pe ruperea USL. Adică tot acelaşi lucru. Şi au bătut monedă pe declaraţiile „anti“ ale lui Ludovic Orban, Sorin Frunzăverde şi Sorin Roşca Stănescu. Fără prea mult succes. Pentru că premierul, deşi a avut cuvinte de reproş la adresa celor trei, a conchis: „Nu confund PNL cu trei vedete de televizor“. Şi totuşi, întrebările cu „tentă” au continuat.

Corina Drăgotescu: Nu ştiu, excludeţi categoric o desprindere totală de PNL? Aţi emis deja trei avertismente în seara asta. („avertismentele“ au fost de fapt o constatare, şi anume că declaraţiile celor trei ar putea să tragă în jos PNL – n.a.)

Victor Ponta: Exclud categoric vreo intenţie, vreo dorinţă sau vreo acţiune a PSD în acest sens.

Corina Drăgotescu: Dar dacă ei întind coarda, să spunem?

Victor Ponta: Nu, nu. Eu spun că noi, nu. Noi nu vrem să rupem USL-ul. Până în 2016, nu.

Liliana Ruse: Vi se pare că este un pericol mai mare la PNL să facă pasul acesta?

Victor Ponta: Nu. În acest moment, nu, nu mi se pare acest lucru. Dar, ştiu eu, poate preia Roşca conducerea şi...

Şi văzând că răspunsurile lui Ponta nu au fost satisfăcătoare, s-a schimbat placa. Ruse o întreabă pe Drăgotescu ce „spuneau“ social-democraţii (simplii participanţi la congresul PSD) despre relaţia cu PNL.

Liliana Ruse: Corina, spuneai la un moment dat că ai fost la Congresul PSD şi că ai stat acolo de vorbă cu oamenii, că sunt în teritoriu nemulţumiri faţă de relaţia cu liberalii.

Corina Drăgotescu: Sunt în relaţia cu liberalii nu foarte-foarte mari. Au mai zis oamenii: domnule, ne cam batem uneori în teritoriu, ne cam batem pe diverse funcţii... ne este greu să mergem împreună mai departe, ne este greu să-i susţinem...

Să minţim poporu’ cu televizoru'

Între timp, pe crowl, cu litere de-o şchioapă, circula următoarea informaţie pusă în gura lui Ponta: „PNL va plăti pentru lipsa de solidaritate“. Cum Ponta nu a zis aşa ceva, el a cerut schimbarea titlului. Şi a ieşit următorul dialog:

Victor Ponta: Şi mă mai uitam, recunosc, la faptul că m-aţi pus acolo cu PNL va plăti pentru... Nu, am zis dacă nu ar fi solidar; dar ce să facem? Ştiu că aveţi o iubire pentru PNL şi nu îi iertaţi....

Liliana Ruse: Păi, nu, este un avertisment, nu avem o iubire pentru PNL, după cum nu avem nicio antipatie, că nu este meseria noastră. Asta aţi spus, că dacă PNL-ul continuă atacurile şi se desolidarizează de guvern...

Victor Ponta: Mai spun o dată: totuşi, poate mai reuşim să mai punem un titlu.

Şi aceasta nu este decît una dintr-o serie întreagă pe care, sigur, cititorii noştri şi-o amintesc foarte bine. Nu facem un proces de intenţie celor două jurnaliste, însă reamintim că aceasta era orientarea postului în acel moment.

Acum, după dezvăluirile lui Sebastian Ghiţă, am aflat şi noi de prietenia acestuia cu Florian Coldea şi Laura Codruţa Kovesi, care n-a împiedicat un fel de „şantaj în formă continuată“ faţă de Victor Ponta, cu care, de asemenea, Sebastian Ghiţă era foarte bun prieten. Punînd cap la cap toate aceste lucruri de care am aflat în ultimele săptămîni, este clar ca lumina zilei că acea campanie pentru ruperea USL şi împingerea pe scări a lui Victor Ponta pentru a deveni candidat la preşedinţie a fost pusă la cale tot în acele întîlniri de taină!

În opinia noastră, acesta va fi punctul culminant al dezvăluirilor lui Sebastian Ghiţă. Faptul că, în emisiunea al cărei transcript l-am reprodus mai sus, Victor Ponta a negat permanent că ar vrea să rupă USL şi să candideze în 2014 la prezidenţiale arată că decizia nu i-a aparţinut, că nu a dorit-o în acel moment, dar, la presiunile exercitate constant asupra lui, nu a mai putut să se opună, astfel încît, în final, USL s-a rupt, iar el a fost candidatul perdant al alegerilor din 2014. De aceea, credem că o devoalare a jocurilor care au dus la ruperea USL ar spori şi mai mult credibilitatea dezvăluirilor lui Sebastian Ghiţă.

Că are aceste informaţii, nu avem nici un fel de îndoială.