Sebastian Ghiță spune că ar fi preluat Realitatea TV la îndemnul șefei DNA

Sebastian Ghiță susține că Dosarul Realitatea TV ar fi fost unul fabricat de Direcția Națională Anticorupție cu scopul declarat de a prelua o televiziune care să ”fie prietenă”.

"Am sa va prezint felul in care aceste dosare sunt masluite dupa modelul brevetat de Laura Codruţa Kovesi în celebrul dosar Realitatea. O sa vedeti felul in care Kovesi a vrut sa distruga Realitatea tv.

Kovesi m-a abordat in cladirea SRI numita K2, unde stateam impreuna la masa, si mi-a spus ca ascultându-l pe Vîntu si-a dat seama ca nu mai are finantare pentru Realitatea. A văzut cat de vulnerabil este Vântu si stia că va accepta intr-un fel sa primeasca finantare si sa cedeze Realitatea tv. Am acceptat acest lucru. Dansa s-a gândit ca va putea sa-l doboare si sa-l scoata din joc mult mai repede, iar probabil Realitatea tv să devină o televiziune supusa ce va da stiri pozitive la adresa mai marilor zilei, dar lucrul acesta nu s-a intamplat.

Am semnat acel contract de management cu Vântu si am acceptat sa finantez Realitatea TV. La ceva timp au aparut frictiunile intre mine si Vântu, iar Kovesi a stat la pândă şi a luat făcut un dosar pe baza acestor frictiuni/certuri dintre mine şi Vântu. A inceput sa-mi explice cum si in ce fel pot fi conduse discutiile cu Vântu astfel incat ele sa para santaj, amenintare sau sa se incadreze la niste fapte penale.

Am ascultat de dânsa ca aveam o relatie de incredere si prietenie si pentru ca punea pasiune in dorinta dansei de a-l infunda pe Vântu si nu as fi vrut sa o refuz sau sa ma cert cu dansa.

Doamna Kovesi m-a presat si mi-a sugerat cum sa vin cu astfel de denunturi si date pe care sa le interpreteze dorind sa faca un dosar mare care sa o impinga spre varful ministerului public si sa-si consolideze cariera", a declarat Ghiță.

El susține că după semnarea acelui contract de management la Realitatea TV au început presiunile pentru ca unii oameni să apară, alții să nu apară și de aici tensiuni cu Laura Codruța Kovesi care s-au intensificat în timp. Cum nu s-a reușit ”cumințirea”, Realitatea TV s-a scindat în două - România TV și Realitatea TV - unde ar fi fost adus un om mai docil, Elan Schwartzenberg care a preluat managementul televiziunii. Același lucru s-ar fi încercat și la Antena 3, jurnaliști de la postul patronat de Dan Voiculescu, a mai susținut Sebastian Ghiță în înregistrare.

Sebastian Ghiță a anunțat că în viitor va veni cu noi probe. Telenovela continuă.