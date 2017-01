Sebastian Ghiţă ştie ce i s-a întâmplat lui Ponta de-a ajuns să o propună pe Kovesi la DNA

Dezvăluiri incendiare făcute de Sebastian Ghiță! Într-o nouă înregistrare dată publicității, fostul deputat povestește cum a contribuit la numirea Laurei Codruta Kovesi în fruntea DNA. Ghiță susține că a fost intermediar între Kovesi și Victor Ponta. Mai mult, Ghiță mai spune că Ponta ar fi fost șantajat de Florian Coldea pentru a o numi pe Kovesi.

“Vă voi da detalii despre întâlnirile cu Laura Codruţa Kovesi de la K 2, K 4 şi P 14, locuri ale SRI unde au mai participat domnul Florian Coldea şi şefii staţiei CIA din Bucureşti… Bănuiesc că v-aţi întrebat cum am ajuns eu la aceste întâlniri. Persoane din SRI mi l-au prezentat pe Coldea în 2008. Amândoi credeam că putem face mai multe pentru ca România să se dezvolte. 7 ani, copiii noştri au crescut împreună. Nu voi da poze cu ei, pentru ca n-au nicio vină copiii. În schimb veţi vedea alte dovezi din vacanţele făcute cu Florian Coldea. Aşa am ajuns eu s-o cunosc şi pe doamna Kovesi. M-am întâlnit cu ea de sute de ori. Am fost cu ea pe pontonul SRI din Deltă, la vie, şi la alte sute de evenimente.

Aşa am ajuns să fiu direct implicat în numirea Laurei Codruţa Kovesi la DNA în 2014. Eram prieten cu ea, cu Coldea şi cu Ponta. Aveam un canal de comunicare şi cu Traian Băsescu. Ce nu s-a spus public, este că Victor Ponta a fost şantajat. Practic, în faţa mea, Coldea i-a spus că dacă nu o va numi pe Kovesi la DNA, atunci vizita pe care Ponta o avea programată în SUA, va fi anulată. Lui Ponta i s-a spus că anunţul cu anularea avizitei va fi făcut în apropierea alegerilor prezidenţiale, iar acest lucru îl va distruge.

Documentul cu numirea Laurei Codruţa Kovesi a fost scris la Guvern. Am asistat la redactarea lor şi apoi am mers la vila SRI cu indicativul K 2, unde se aflau Coldea şi Ponta.

“Eu o s-o propun, dar am o părere proastă despre Kovesi. Sunt convins că va executa ordinele celor de afară şi pe voi doi vă va aresta prima oară.” Victor Ponta a avut dreptate…

M-am dus apoi cu documentul la Victor Ponta. L-am găsit cu Coldea. Acesta a sunat-o şi i-a spus să vină imediat la Bucureşti. Aşa a fost numită Kovesi la DNA.

Vă voi mai da detalii cu felul în care au fost numiţi adjuncţii de la DNA şi cu felul în care a fost păcălit domnul Ponta şi cum Kovesi a inventat acest sistem represiv bazat pe şantajarea celor cu probleme în închisori sau cu dosare penale”, a spus Ghiță, în noua înregistrare difuzată la România TV.