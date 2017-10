Seducție și miraj

Artistul, curatorul și teoreticianul Răzvan Ion expune începând de azi la Galeria Creart din Piața Lahovari nr.7. #TheEstheticOfSeduction este titlul sub care sunt adunate imaginile semnate de Ion. Răzvan Ion a publicat în diverse cărți și reviste. Prima carte de artist i-a fost publicată în anul 2004. A editat mai multe reviste și cărți, cea mai recentă fiind „Architectural Economy of a Biennial“. Este profesor la Universitatea din București, unde predă studii curatoriale și gândire critică. Recent, a fost numit curator al Bucharest Biennale 8, alături de Beral Madra.

Potrivit lui Eugen Rădescu, „estetica propusă de fotografiile lui Răzvan Ion este una a lipsei, amintirilor (ne)asumate, a patologiilor umane stilizate. A seducției. A seducției imaginii și textului. Pentru a putea accesa imaginația, apelăm la cursul normal al lucrurilor, atunci când ne găsim în regimul ei, totul trimite către o transcendență, iar pentru cel care apelează la imaginație, aceasta devine un ­miraj. Un miraj vizual.“

La rândul său, Răzvan Ion a explicat: „din lectura lui Lacan și Kierkegaard, Jason R. D’aoust deduce că seducția este un răspuns la anxietate. În primul rând, el introduce anxietatea în interiorul teoriei, precum că, subconștientul este imposibilitatea de a experimenta plăcerea Celuilalt. Apoi, el citează extrase din «Jurnalul seducătorului», unde plăcerea estetică a scrisului servește scopului de a controla anxietatea cauzată de un surplus de plăcere. #TheEstheticOfSeduction este un jurnal al seducătorului. Unde seducătorul este imaginea și cuvântul, dar plăcerea aparține Celuilalt“. ­Artistul a fost profesor asociat la University of California, Berkeley; Lisbon University; Central University of New York; University of London; Sofia University; University of Kiev; etc. A ținut conferințe și prelegeri în cadrul a diferite instituții de artă, precum Witte de With, Rotterdam; Kunsthalle Vienna; Art in General, New York; Calouste Gulbenkian, Lisbon; Casa Encedida, Madrid.