Șerban Mihăilescu: Aproape toate concediile le făceam cu Dan Andronic

Audiat, în calitate de martor, în dosarul în care Călin Popescu-Tăriceanu este judecat pentru mărturie mincinoasă și favorizarea infractorului, Șerban Mihăilescu, fost parlamentar și secretar general al Guvernului Năstase, a declarat marți că și-a făcut aproape toate concediile cu Dan Andronic.

Șerban Mihăilescu a relatat în sala de judecată că l-a întâlnit de două ori pe Tăriceanu în afara întrevederilor oficiale, în 2008 și 2009, însă nu a colaborat niciodată cu acesta pe linie de partid sau administrație.

"L-am întâlnit pe Călin Popescu-Tăriceanu în două ocazii. În anul 2008, la nunta lui Andronic (desfășurată la Monte Carlo — n.r.). Eu sunt nașul de botez al copiilor lui Andronic. Eu am participat doar la ceremonia religioasă și am stat mai puțin de 24 de ore. La nuntă au mai fost Adrian Năstase, Călin Popescu-Tăriceanu, Nicolae Dumitru — patronul de la "Niro'. Naș a fost Dan Ioan Popescu. Erau cam 20 — 30 de persoane din România. Nu am participat la petrecere. Nici măcar nu a fost o petrecere, a fost o masă oarecare. La 12 noaptea am plecat. (...) Cu Dan Andronic eram prieten de concediu. Aproape toate concediile le-am făcut împreună. Nu aveam discuții politice când mergeam în concediu", a spus Șerban Mihăilescu, potrivit Agerpres.

Acesta a precizat că, în anul 2009, Nicolae Dumitru și Dan Andronic l-au invitat în Israel, pentru a participa la o serbare organizată de consultantul politic Tal Silberstein.

"Eu mergeam în fiecare an la Ierusalim, dar din alte considerente. În 2009, am fost operat de cancer și nu m-am dus vara, ci toamna. Am acceptat invitația și am ajuns la Tel Aviv, venind din altă direcție. M-am cazat la același hotel în care stăteau familiile lui Nicolae Dumitru, Dan Andronic și Dan Ioan Popescu. Dimineața am fost la micul dejun, unde l-am întâlnit pe Tăriceanu. După aceea am făcut separat deplasarea la Ierusalim și acolo, în preajma unei biserici, ne-am întâlnit pe o alee cu un grup din care făcea parte și Tăriceanu. Ne-am întors la Tel Aviv, separat, pe grupuri, iar seara am fost invitați la ziua tatălui lui Tal Silberstein. Pe Silberstein îl cunosc din anul 2003, din campania electorală a PSD. Eu eram împreună cu soția și fiica mea. Petrecerea s-a desfășurat într-o sală de discotecă. Tatăl lui Tal Silberstein era în cărucior și l-am salutat. În sală erau 250 — 300 de persoane, majoritatea fiind localnici. Nu mai știu dacă l-am văzut și pe Tăriceanu. Am stat o oră. A doua zi am plecat", a declarat Șerban Mihăilescu.

El a recunoscut că a participat și la două petreceri organizate la locuința lui Remus Truică, însă fiecare politician stătea în grupul lui, deoarece "pesediștii nu stăteau cu liberalii". Mihăilescu a adăugat că îl cunoștea pe Remus Truică de pe vremea când acesta a fost șef de cabinet al fostului premier Adrian Năstase.

Următorul termen al procesului a fost stabilit pentru data de 20 iunie, când va fi audiat ca martor și Dan Andronic.

La ieșirea din sala de judecată, Șerban Mihăilescu a fost întrebat de jurnaliști cine i-a pus porecla de Micky Șpagă, iar acesta a răspuns că "a fost o lucrătură a unor domni și doamne, într-un moment foarte important pentru conducere" și că, de-a lungul timpului, a fost deranjat de acest lucru, însă nu a avut ce face.