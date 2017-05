Șerban Nicolae i-a scanat pe protestatari

Senatorul Șerban Nicolae a declarat joi, referindu-se la protestatarii care au ieșit în stradă ca să conteste grațierea faptelor de corupție, că oamenii sunt fie "neinformați" sau poate au "plăcerea de a fi manipulaţi".

„Dacă ar fi vorba de un dialog, le-aş spune să nu cadă pradă manipulării. Am văzut opinii că se reabilitează corupţii, că sunt amnistiate fapte, că rămân cu banii cei care au furat... E foarte greu să combaţi nişte absurdităţi. Atunci îmi dau seama că este vorba despre nişte oameni neinformaţi sau care au, poate, tendinţa şi au plăcerea de a fi manipulaţi, pentru că altminteri nu poţi să discuţi de lucruri care nu s-au întâmplat şi să spui că aşa se întâmplă", a spus Nicolae, după ce Comisia Juridică din Senat pe care o conduce a votat amendamente care permit grațierea unor fapte de corupție.

În același timp, senatorul PSD a aruncat săgeți către presă. "Acum, dacă se iau informațiile filtrate sau apar informații trunchiate, cum am văzut... (...) Am văzut că o bună parte a presei s-a ferit să vorbească că sunt amendamentele lui Traian Băsescu, ci a spus că sunt amendamentele lui Șerban Nicolae. De aia am și spus, l-am rugat pe domnul Băsescu să îi elibereze de sacul din spate, să le spună că s-au schimbat ordinele, că nu mai trebuie să fie atât de crispați și că pot spune și adevărul", a afirmat Șerban Nicolae.