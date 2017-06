Sevil Shhaideh – mama banilor de stat

Doamna Shhaideh a apărut pe scena publică în momentul în care Liviu Dragnea a anunțat-o ca propunere a PSD-ului (susținut și de ALDE) pentru funcția de premier. Am dat niște telefoane: constănțenii o știau ca om de bază al PSD-ului, iar cei de Asociația Președinților Consiliilor Județene – ca mîna dreaptă a lui Liviu Dragnea. Dincolo de aceste susțineri, toți ziceau că este vorba despre un om care știe cu ce se mănîncă administrația locală. Chiar m-am bucurat cînd a fost numită la Ministerul Dezvoltării. Să nu uitați că la acest minister au fost și Elena Udrea, și Liviu Dragnea, chiar și Eduard Hellvig, cel care ne-a promis un audit al banilor învîrtiți de Elena Udrea la Dezvoltare și din care audit a ieșit doar o emisiune anostă, cu niște date neclare și cu niște concluzii pline de sînge.

Am urmărit-o pe doamna Sevil Shhaideh și în cîteva emisiuni televizate. Copilăria ei în teatru avea un vapor de poezie. Parcă era un suflet ascuns după o aripă de libelulă. N-aș fi zis că doamna ministru al Dezvoltării ar putea răni pe cineva cu vreo nedreptate sau poate învîrti banii la fel ca Elena Udrea sau ca Liviu Dragnea. Ce naiv am fost! Mai naiv ca puiul de prepeliță pierdut prin grîu! Doamna Shhaideh s-a dovedit a fi la fel de cinică precum a fost și Elena Udrea. În momente de mare cumpănă pentru PSD și pentru guvernul Grindeanu, doamna Shhaideh s-a grăbit să împartă banii pentru primari. Și, mai ales, pentru cei din PSD. Nu am proba că a făcut-o după semnarea demisiei sau înainte și că banii au plecat sau vor pleca în zilele următoare. Faptul că preocuparea sa n-a fost legată de lămurirea situației din PSD, ci de recompensarea grăbită a primarilor din partidul ei, mă face să mă simt ofensat, jignit, păcălit, chiar înșelat.

O doamnă cu mers legănat de rață și cu efuziuni sentimentale de toată frumusețea a luat-o, dintr-o dată, pe decizii de cămătar (de partid). Dar nu pe banii strînși din cotizațiile colegilor și prietenilor, ci pe cei strînși de la cetățeni.

Nu mai discut despre demisia doamnei Shhaideh și, mai apoi, după trecerea moțiunii, de strădaniile pentru retragerea acesteia. Sufletul de libelulă a trecut, pe neaștepate, la duritatea unei tigăi de tuci. După ea, demisia, un act voluntar cu efecte juridice, a fost doar o formă de protest, la încetarea căruia demisia dispare, iar funcția doamnei renaște ca și coada tăiată de șopîrlă.

Doamna Shhaideh este o Elena Udrea la o altă vîrstă și greutate. Dar, la fel, o unealtă. La Ministerul Dezvoltării toate partidele și-au pus omul care să împartă banii. De la Udrea la Dragnea și, mai nou, la Shhaideh, nu putem consemna nici o evoluție. La Dezvoltare se află robinetul de fonduri cu care sunt recompensați primarii și președinții consiliilor județene. La Ministerul Dezvoltării este pupitrul financiar al oricărei guvernări. La ANAF te strîng cu ușa, la Finanțe se numără banii și se planifică, iar la Ministerul Dezvoltării se dau recompensele și sunt lăsați să flămînzească adversarii și căzuții în dizgrație. De la Ministerul Dezvoltării se gestionează susținerea și adversitatea față de partidul aflat la putere. Ministerul Dezvoltării, în accepțiunea noastră dîmbovițeană, este biciul și zăhărelul oricărei guvernări.

Împărțirea de bani făcută pe fugă de doamna Shhaideh ne trimite cu gîndul la posibilul ei mandat de premier. Ce s-ar fi ales de comportamentul delicatei doamne dacă ar fi ajuns pe scaunul de premier? Cred că doamna în cauză n-ar fi repartizat nici bani de înghețată fără aprobarea lui Liviu Dragnea!

