Sevil Shhaideh, suspectă într-un dosar de corupție

Vicepremierul Sevil Shhaideh s-a prezentat, vineri dimineaţă, la sediul Direcţiei Naţionale Anticorupţie.

Update Sevil Shhaideh a declarat, la ieșirea din sediul Direcţiei Naţionale Anticorupţie, că are calitatea de suspect, refuzând să precizeze dosarul în care a fost chemată.

"Am fost chemată, solicitată. Am fost informată asupra calităţii procesuale pe care o am în acest dosar. Am calitate de suspect şi mai multe nu vă pot declara fiind o anchetă penală în curs. În acest moment, mi s-a adus la cunoştinţă această calitate. Mă prevalez de toate drepturile pe care le am. O să analizez împreună cu avocatul documentele şi pentru ce sunt acuzată", a spus vicepremierul, la ieşirea de la sediul DNA.

Întrebată intrare în ce calitate a fost chemată, aceasta a refuzat să dea un răspuns, susţinînd că va vedea în momentul în care va ajunge în faţa procurorilor.

La intrarea la audieri unde a venit însoțită de avocat, Shhaideh a fost nevoită să aştepte la coadă pentru a putea ajunge la filtrul din sediul central DNA.

În ultima săptămână, au fost audiaţi la DNA foştii premieri Victor Ponta şi Sorin Grindeanu, în calitate de martori, într-un dosar din 2014.

Ponta a recunoscut, la TVR, că a fost chemat la DNA în legătură cu trecerea lacului Belina, printr-o Hotărâre de Guvern din 2013, în proprietatea Consiliului Judeţean Teleorman. Lacul a ajuns apoi la Tel Drum.

Anterior, Victor Ponta afirma într-un interviu că Liviu Dragnea i-a cerut, pe când liderul PSD era vicepremier, să treacă lacul Belina de la Apele Române la Consiliul Județean Teleorman și că a semnat hotărârea de guvern fără să știe că lacul va ajunge în final la Tel Drum.



Înainte de a fi ministru al Dezvoltării și vicepremier în Guvernele Grindeanu și Tudose, Sevil Shhaideh a fost secretar de stat în Ministerul Dezvoltării în Guvernul Ponta.

Sevil Shhaideh este cunoscută ca fiind un colaborator foarte apropiat al lui Liviu Dragnea.

in curs de actualizare