Sevil Shhaideh vine cu dezvăluiri despre amenințările primite

Sevil Shhaideh, propunerea de premier pe care PSD-ALDE a înaintat-o miercuri preşedintelui Klaus Iohannis la consultările de la Palatul Cotroceni, a acordat un interviu în exclusivitate pentru Antena 3.

Ea a vorbit despre amenințările primite după ce președintele Klaus Iohannis a refuzat să o nominalizeze ca premier.

„N-am crezut că o să ajungem la asemenea episoade(...). Pe conturile de Facebook ale copiilor și al soțului au început niște mesaje, apoi niște amenințări. N-aș vrea să reproduc acum ceea ce a fost, pentru că nu e cazul să afle toată țara asta. Noi am realizat că nu este nimic mai important decât paza noastră”, a spus Sevil Shhaideh, joi seară, la Antena 3.

„Eu fiind doar o propunere, eu nu am beneficiat de niciun serviciu de pază. Nici nu m-am gândit că aș avea nevoie. Am fost ministru, nu am avut serviciu de pază(...). Responsabilitatea familiei, a copiilor, te schimbă”, a adăugat Sevil Shhaideh.

„Mulțumesc tuturor celor ce au crezut în mine și m-au susținut, n-am crezut că pot să am atâția prieteni”, a mai spus ea.

Vă amintim că preşedintele social-democraţilor, Liviu Dragnea, a susţinut miercuri că, după anunţul făcut cu o zi în urmă de şeful statului, Klaus Iohannis, care a refuzat propunerea de premier a PSD - ALDE, Sevil Shhaideh „a început să primească foarte multe ameninţări cu moartea”.

„A început să primească foarte multe mesaje de ameninţare cu moartea. Şi ea şi soţul ei şi copiii. Se află într-o situaţie în care le este frică să iasă din casă şi vorbim de un om născut şi crescut în această ţară, un om care a muncit pentru această ţară şi a adus foarte multe beneficii”, a declarat liderul PSD.