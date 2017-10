Simona Halep: Cel mai frumos mesaj a fost de la Serena

Simona Halep, care ocupă de luni primul loc în clasamentul mondial al jucătoarelor profesioniste de tenis, a revenit luni în țară. Halep a făcut declarații pe aeroport despre succesul său istoric, menționând că obiectivele sale viitoare sunt să se mențină cât mai mult timp pe locul 1 și să câștige un turneu de Grand Slam. Totodată, românca a dezvăluit că a primit un mesaj de la Serena Williams, fostul lider mondial, mesaj care i-a plăcut cel mai mult.

"Este o onoarea să fiu azi aici. Sunt emoționată. Vă mulțumesc pentru primirea călduroasă. Vreau să mulțumesc familiei, oamenilor cu care am lucrat și celor care mă susțin. Visul meu a devenit realitate. De acum înainte va fi și mai greu. (...) Am primit sute de mesaje. Mulțumesc tuturor pentru mesajele trimise. Cel mai mult mi-a plăcut un mesaj primit pe Instagram. A fost de la Serena. Nu mă așteptam. M-a bucurat enorm. A fost cel mai frumos mesaj. Mi-a scris cuvinte frumoase. Eu nu am avut curajul s-o felicit când a născut, dar am făcut-o acum. Nu e doar cea mai bună jucătoare de tenis din lume, ci și un om bun", a declarat jucătoarea româncă.

"Vreau să câștig un turneu de Grand Slam și să mă mențin cât mai mult pe locul 1. Mă voi odihni două zile, iar după aceea voi reveni pe teren și la Singapore (n.r. la Turneul Campioanelor)", a mai dezvăluit Simona la Aeroportul Otopeni.