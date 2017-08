Simona Halep, eliminată de Șarapova: "A fost foarte greu"

Simona Halep, numărul doi mondial și a doua favorită, a părăsit US Open, ultimul de Mare Șlem al anului, încă din primul tur.

Românca a fost învinsă, în noaptea de luni spre marți, în trei seturi de rusoaica Maria Șarapova, 6-4, 4-6, 6-3, în prima rundă a competiției, la capătul unui meci care a durat două ore și 44 de minute.

“Sunt tristă că am pierdut. Dar cred că am dat totul. Ea a fost mai bună. A servit mai bine astăzi. Serviciul meu a fost foarte slab astăzi. A fost foarte, foarte greu, nu ca un meci din primele tururi. Dar asta a fost tragerea, nu pot spune nimic mai mult, asta este. Este vorba de noroc, iar pentru primul a fost un meci greu. Dar totuşi cred că am jucat bine, iar ea a jucat foarte bine. A fost un meci bun. Eu nu am fost în meci, nu ştiu de ce. Poate pentru că era seară. Mereu e altceva. Nu m-am antrenat seara. Dar acestea sunt scuze. Cred că este o victorie mare pentru Maria, a fost departe de teren atâtea luni, acum revine, simte că poate juca bine şi este foarte fericită”, a afirmat Halep după meci.

La rândul său, Maria Şarapova a apreciat ca fiind extraordinar faptul că a reuşit să revină la un turneu de Grand Slam şi să învingă numărul 2 mondial.

Simona Halep a pierdut pentru a șaptea oară în tot atâtea meciuri disputate în fața rusoaicei, beneficiară a unui wild card la US Open.

Șarapova, acum pe locul 146 WTA, după suspendarea pentru dopaj cu meldonium, a jucat agresiv așa cum obișnuia când era în top, și a câștigat.

Halep, a cărei cea mai bună performanță la US Open a fost semifinala din 2015, nu mai pierduse din primul tur la Flushing Meadows din 2010, de la prima sa participare.

Simona Halep, care anul trecut s-a oprit în sferturile de finală, va primi pentru participare 10 puncte și 50.000 de dolari.

Halep este a treia româncă învinsă în primul tur la US Open în acest an, după Irina Begu, eliminată de ucraineanca Katerina Kozlova, cu 6-2, 7-6 (7), și Mihaela Buzărnescu, întrecută de daneza Caroline Wozniacki, cu 6-1, 7-5.

Alte trei românce vor mai juca în primul tur, Monica Niculescu (cu franțuzoaica Kristina Mladenovic), Sorana Cîrstea (cu olandeza Lesley Kerkhove) și Ana Bogdan (cu americanca Taylor Townsend).

Altă eliminare surpriză

La același turneu, jucătoarea britanică Johanna Konta, cap de serie numărul 7, a fost eliminată de sportiva din Serbia Aleksandra Krunic, scor 6-4, 3-6, 4-6. Britanica se afla pe aceeaşi jumătate de tablou cu Simona Halep, care a fost învinsă de Șarapova.