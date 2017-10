Simona Halep este NOUL LIDER MONDIAL (Video)

Jucătoarea româncă de tenis Simona Halep și-a împlinit sâmbătă, 7 octombrie, unul dintre marile sale obiective. Halep va fi, începând de luni, noul lider WTA după ce a învins-o sâmbătă pe jucătoarea letonă Jelena Ostapenko în semifinalele China Open.

Simona a trecut de Ostapenko în două seturi, 6-2, 6-4, succes care a adus-o pe primul loc în clasamentul mondial, ocupat în ultimele patru săptămâni de spaniola Garbine Muguruza.

Simona Halep devine astfel prima româncă lider mondial în tenis şi al doilea român, după Ilie Năstase, care a fost numărul 1 ATP 40 de săptămâni, între 23 august 1973 şi 2 iunie 1974. Totodată este a 25-a jucătoare care ocupă locul 1 WTA, în istoria de 44 de ani a clasamentului mondial feminin. În ce privește acest an, Halep este a cincea jucătoare care ajunge pe primul loc în ierarhia mondială, după Angelique Kerber, Serena Williams, Karolina Pliskova și Garbine Muguruza.

Performanța româncei nu este una întâmplătoare. Simona Halep este jucătoarea cu cea mai lungă prezență în Top 10 WTA, în care a ajuns pe 27 ianuarie 2014. A câştigat până acum 15 trofee WTA, între care și trei turnee Premier Mandatory: Indian Wells (2015) şi Madrid (2016 și 2017). A jucat două finale de Grand Slam, la Roland Garros, ambele pierdute, cu Maria Șarapova (2014) şi Jelena Ostapenko (2017).

Prima reacție a Simonei

"E cea mai mare performanţă din cariera mea", a declarat Halep după meci. "Am multe lucruri de spus, dar cuvintele nu pot descrie ce simt acum. Vă mulțumesc pentru sprijinul din această săptămână. Mulțumesc China, am făcut meciuri foarte bune aici, am reușit să o înving pe Maria Șarapova. E foarte emoționant, este pentru prima dată când plâng pe teren. E minunant că am putut face asta. Mulțumesc familiei mele și celor din echipa mea, inclusiv lui Darren, care nu e aici. E ziua mea specială", a declarat jucătoarea româncă.

"It's very emotional - I think the first time I have cried on court... but it's my special day!" - @Simona_Halep pic.twitter.com/Cne19M4cx9 — WTA (@WTA) 7 October 2017

Halep a început în forţă semifinala cu Jelena Ostapenko și după un break la zero și-a câștigat și propriul serviciu. Ostapenko a spart gheaţa cu un serviciu neobişnuit de bun, dar Halep a făcut imediat 3-1. După 38 de minute, românca s-a impus cu 6-2.



În setul secund, cele două jucătoare au mers cap la cap până în game-ul cinci, când Halep a reușit break-ul. S-a făcut însă 4-3 pentru sportiva din Letonia, după ce Halep a cedat foarte ușor două game-uri consecutive. Simona și-a câștigat imediat serviciul și la 4-4 a reușit să se impună și pe serviciul adversarei. Ultimul game nu a avut istoric, Simona Halep impunându-se cu 40-0, și după o oră și 15 minute de joc a câștigat 6-2, 6-4 meciul cu Jelena Ostapenko.

La Beijing, pe lângă calificarea în finală și poziția de lider WTA, Simona Halep a mai reușit un lucru: și-a luat revanșa în fața jucătoarei letone, după ce Ostapenko a învins-o în finala de la Roland Garros anul acesta, cu 4-6, 6-4, 6-3, spulberându-i româncei șansa de a ajunge încă de atunci lider mondial.

Video

A brace of blistering @Simona_Halep backhands sends the No.2 seed a game away from the final #ChinaOpen pic.twitter.com/kcw8FyA0yw — WTA (@WTA) 7 October 2017

.@Simona_Halep books @ChinaOpen Final spot!



Avenges Roland Garros final defeat by Ostapenko 6-2, 6-4! pic.twitter.com/DpWq124Hss — WTA (@WTA) 7 October 2017

Pentru calificarea în finala turneului de la Beijing Simona Halep va primi un cec în valoare de 636.300 dolari și 650 de puncte WTA. Halep va evolua, duminică, în finala China Open, împotriva Petrei Kvitova din Cehia sau a Carolinei Garcia din Franţa.

Cei 25 de lideri WTA





1. Chris Evert (SUA) - 3 noiembrie 1975

2. Evonne Goolagong Cawley (Australia) - 26 aprilie 1976

3. Martina Navratilova (SUA) - 10 iulie 1978

4. Tracy Austin (SUA) - 7 aprilie 1980

5. Steffi Graf (Germania) - 17 august 1987

6. Monica Seles (Iugoslavia) - 11 martie 1991

7. Arantxa Sanchez Vicario (Spania) - 6 februarie 1995

8. Martina Hingis (Elveţia) - 31 martie 1997

9. Lindsay Davenport (SUA) - 12 octombrie 1998

10.Jennifer Capriati (SUA) - 15 octombrie 2001

11.Venus Williams (SUA) - 25 februarie 2002

12.Serena Williams (SUA) - 8 iulie 2002

13.Kim Clijsters (Belgia) - 11 august 2003

14.Justine Henin (Belgia) - 20 octombrie 2003

15.Amelie Mauresmo (Franţa) - 13 septembrie 2004

16.Maria Sharapova (Rusia) - 22 august 2005

17.Ana Ivanovic (Serbia) - 9 iunie 2008

18.Jelena Jankovic (Serbia) - 11 august 2008

19.Dinara Safina (Rusia) - 20 aprilie 2009

20.Caroline Wozniacki (Danemarca) - 11 octombrie 2010

21.Victoria Azarenka (Belarus) - 30 iunie 2012

22.Angelique Kerber (Germania) - 12 septembrie 2016

23.Karolina Pliskova (Cehia) - 17 iulie 2017

24.Garbine Muguruza (Spania) - 11 septembrie 2017

25.Simona Halep (România) - 9 octombrie 2017

