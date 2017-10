Simona Halep, la un pas de un alt titlu (Video)

Simona Halep (locu 1 WTA) a fost nominalizată de WTA la titlul de jucătoarea lunii septembrie, alături de franțuzoiaca Caroline Garcia (9 WTA), şi de daneza Caroline Wozniacki (6 WTA).

Halep a devenit luni pentru prima dată lider al clasamentului WTA, după ce s-a calificat în finala China Open, iar Garcia a câştigat turneele de la Wuhan şi Beijing. Wozniacki a câştigat Toray Pan Pacific Open, de la Tokyo. Fanii pot vota jucătoarea lunii pe site-ul oficial al WTA, wtatennis.com, până joi.

