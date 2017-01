Simona Halep: Va fi un meci greu

Jucătoarea de tenis Simona Halep, care va deschide turneul de la Australian Open în compania americancei Shelby Rogers, a asigurat într-o conferinţă de presă că va da totul pentru a câştiga meciul cu Rogers, precizând însă că va fi un meci greu.

Halep a susținut că este mai relaxată ca anul trecut, când a fost eliminată în primul tur de chinezoaica Zhang Shaui.

“Un singur lucru s-a schimbat, am venit mai devreme în Australia ca să mă obişnuiesc cu temperatura ridicată. Nu am fost în România de Crăciun. Asta este diferit, dar în rest nimic. Plus că nici nu am jucat mult la începutul anului, aşa că am avut timp să lucrez la jocul meu şi acum sunt mai relaxată, mai calmă. Este un lucru special să deschizi turneul, pe cel mai mare stadion. Dar am mai jucat înainte aici, aşa că este OK", a spus Halep.

"Va fi un meci greu, dar încerc să dau totul şi îmi doresc mult să câştig", a mai spus sportiva de la Constanța menționând că o cunoaşte bine pe adversara din primul tur, Shelby Rogers.

Simona Halep, cap de serie numărul 4 şi locul 4 WTA, va juca în noaptea de duminică spre luni, de la ora 02.00, în runda inaugurală la Australian Open, primul turneu de Grand Slam al anului.