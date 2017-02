"Sînt ruşinată de ce s-a întîmplat azi în CSM: Preşedintele a dat indicaţii magistraţilor!"

„Prezența intempestivă a președintelui țării la şedinţa de astăzi a Consiliului reprezintă o evidentă imixtiune, de netolerat, în activitatea justiției”, scrie Gabriela Baltag în Scrisoarea trimisă către colegii săi din CSM, pe care o puteţi citi în articolul alăturat. Mulţi cititori ne-au întrebat: atunci cum se explică votul în unanimitate dat de CSM?

În acest sens, am întrebat-o chiar pe judecătoarea Gabriela Baltag să ne răspundă la această întrebare. Cu amabilitatea binecunoscută încă din vremea cînd era preşedinta AMR, Gabriela Baltag ne-a transmis, în exclusivitate, următoarele precizări:

„Nu am participat la şedinţa CSM de azi. Eu sînt în provincie, la bilanţurile unor instanţe! Eu nu am fost prezentă, dar am trimis poziţia mea, care nu a fost măcar amintită! V-am trimis chiar dvs., la Cotidianul, un mail. Sînt ruşinată de ce s-a întîmplat astăzi în CSM! Preşedintele ţării a dat indicaţii magistraţilor! De nepermis!”.

Acum înţelegem că „unanimitatea” votului din CSM se referă la cei care au fost prezenţi, dar nu include şi poziţia Gabrielei Baltag!

Am urmărit pe Internet şedinţa CSM de azi şi, într-adevăr, punctul de vedere al judecătoarei Gabriela Baltag nu a fost amintit, deşi, cum spune chiar domnia sa, l-a trimis colegilor săi înainte de începerea şedinţei!

În schimb, am remarcat că, în cadrul şedinţei CSM la care a particpat, însuşi preşedintele Klaus Iohannis a sesizat la un moment dat că propunerile sale pentru ordinea de zi a CSM ar genera semne de întrebare: „Dacă eu includ o astfel de chestiune pe ordinea de zi, vor fi o seamă de oameni care vor spune că am venit la CSM să vă impun să mă rugaţi să mă sesizez! Prefer, sincer, să fie o chestiune informală”! Imediat, a intervenit preşedinta CSM, Mariana Ghenea, care a spus: „Atunci pun eu în discuţie suplimentarea ordinii de zi”! Şi, în acest context, preşedintele Iohannis a acceptat, spunînd chiar domnia sa: „Atuncea avem 3 puncte pe ordinea de zi: avizul pe actul normativ înaintat de guvern, oportunitatea sesizării CCR din partea preşedintei CSM şi, la solicitarea preşedintei CSM, oportunitatea invitării preşedintelui României ca, la rîndul lui, să sesizeze CCR pentru un conflict de constituţionalitate”!

Deci, pînă la urmă, în încercarea de a evita o situaţie penibilă, s-a apelat la una şi mai penibilă: preşedinta CSM a propus ca plenul să-l roage pe Iohannis să sesizeze CCR! Adică, opinia publică să nu înţeleagă cumva că preşedintele Iohannis a cerut CSM-ului să-l roage, ci chiar CSM a avut această iniţiativă! Aşa se explică de ce judecătoarea Gabriela Baltag ne-a declarat: „Sînt ruşinată de ce s-a întîmplat astăzi în CSM!”

Întreaga şedinţă a CSM de azi poate fi vizionată de oricine pe site-ul instituţiei.