Situaţiunea

În urmă cu exact opt ani, într-o vreme când numiţii erau în culmea gloriei, scriam aşa (New York Magazin, 20 mai 2009): “S-ar putea să vină ani în care nume ca Băsescu, Hrebenciuc şi altele asemenea să fie superlative ale infamiei.” Nu-i aşa că sunt profet, în ţara mea? Păi nu-i aşa! Pentru că o adevărată profeţie ar fi fost de fapt să susţii contrariul şi, într-o ţară ca a noastră, ea să se fi şi împlinit. / Câinele de pază al democraţiei, presa valahă, pare că a adormit iar pe ciolan. Altfel n-ai cum să-ţi explici raţional că nimeni nu vede că ceea ce ea numeşte “serioasele disensiuni din cadrul Partidului la guvernare” (PSD) nu e decât o reglare de conturi între două grupări – politice, vezi bine, nu siciliene. Pe de o parte nababul oligarh Dragnea şi ai lui iar pe de alta familia (scrisă fix aşa şi nu altfel!) lui Ilie Sârbu. Simplu ca bună ziua. Numai cine nu vrea nu vede. Mai e nevoie să spună cineva cuiva cum a ajuns un agramat penal ca Dragnea putred de bogat şi atât de puternic? Mira-m-aş! Iată aici, deci, unul din cele două noduri gordiene pe care Zeiţa Dreptăţii ar avea să-l taie, dintr-o singură lovitură, cu sabia-i ca briciul. Dincolo, familia Sârbu. Omul, vechi acolit al lui Iliescu, e şi el, cu tot neamul lui, putred de bogat. O investigaţie pe care am făcut-o amănunţit cu ani în urmă a scos la iveală lucruri greu de imaginat pentru o minte cât de cât sănătoasă. În chiar anii în care era ministru în Guvernul Iliescu-Năstase, omul era implicat, contrar Constituţiei şi tuturor legilor, în zeci de afaceri, cele mai multe cu statul. Cu "Statul sunt eu!" El şi Dan Ioan Popescu, acesta din urmă unul dintre cei mai mari făcători de rele ai unei Românii rătăcind mahmură către niciunde. Şi scăpat basma curată de numita Zeiţă – persoană cu dizabilităţi, sărmana, cum bine ştiţi. Pe cale să-l scape acum, se pare, şi pe Sârbu, care, între multe altele, când era ministru al Agriculturii a retrocedat ilegal o suprafaţă de teren forestier în valoare de peste 300 de milioane de euro. Caz în care ancheta e tot “în curs” de circa un deceniu. De asta ştiţi, vă interesează, d-le Iohannis? Vă interesează că cineva cu un asemenea cazier ocupă o funcţie cheie tocmai la Curtea de Conturi - condusă de nimeni altul decât de Văcăroiu, alt acolit al lui Iliescu? Vă interesează cumva că acest al doilea foarte gros nord gordian cu care este ţinută ostatică ţara pe care o conduceţi înseamnă un clan în sensul cel mai propriu al termenului: Ilie Sârbu Capul, nepotul prim-ministru, ginerele fost prim-ministru, fiica europarlamentar? Şamd. Ultima oră: Ginerele fost prim-ministru a fost numit Secretar general al Guvernului nepotului actual prim-ministru. / Nu mi se şterge nici azi de pe retină scena de la tribuna Parlamentului, în care prezidentul european Juncker se pupă bălos cu Băsescu, Năstase şi ceilalţi. Să ne mai mirăm atunci de ce Bruxellesul se face demult că nu mai ştie nimic de nenorocirile din România? Că nimeni nu mai vorbeşte de Mecanismul pentru Cooperare şi Verificare (MCV), care ar fi trebuit să duduie şi azi? Că mulţumită conivenţei politicienilor de aici şi de acolo MCV a ajuns de fapt un MVC? / V-o mai amintiţi pe Raluca Prună, cea care la Justiţie i-a avut înaintaşi pe Take Ionescu şi Titu Maiorescu? Auziţi ce-a declarat ea recent presei (presă care bineînţeles că n-a avut nicio tresărire): "Primul ministru Sorin Grindeanu e o surpriză neaşteptată." Aşa-i, Raluca dragă, Grindeanu e o surpriză neaşteptată iar tu o toantă proastă.