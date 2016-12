Olguţa, Gabi, Cati, Rovana şi Doina şi-au făcut apariţia în cadru, rând pe rând. Unele triste, altele vesele, în funcţie de cum le merge pe la serviciu, pe la partid sau pe-acasă ori cum le mai funcţionează relaţia cu statul de drept. A intrat în scenă şi domnul Liviu Dragnea, preşedintele PSD, partidul care a câştigat detaşat alegerile parlamentare din 11 decembrie.

Domnul preşedinte Liviu Dragnea a anunţat propunerea pentru funcţia de prim-ministru al României. Nu a fost Olguţa, fiindcă aceasta abia ce-a renunţat la funcţia de primar al Craiovei pentru a îmbrăca haina de parlamentar, în buzunarul căreia se găseşte certificatul care atestă faptul că posesorul acestuia are imunitate parlamentară. Alţi bani, altă distracţie, alte alegeri pentru Primăria Craiovei. Nu a fost nici Gabi, fiindcă ar fi ieşit un scandal monstru dacă s-ar fi organizat alegeri şi pentru Primăria Bucureştilor, iar riscul ar fi fost prea mare pentru PSD, care ar fi fost atacat din toate părţile pentru că îşi bate joc de banul public. Apoi, Gabi este ambiţioasă de felul ei şi dacă i-ar fi trecut prin cap să pună mâna pe partid şi să candideze la prezidenţiale în 2019? Nici Cati nu a fost, pentru că aceasta este prea ocupată să participe la toate emisiunile de dezbateri de la toate televiziunile de ştiri şi nu mai are vreme pentru altceva. N-a fost nici Rovana, pentru că e din fosta echipă a lui Victor. Cât despre Doina, aceasta nu mai are pic de prestanţă de când Victor i s-a adresat cu „fă, Doino!”.

Propunerea PSD, de fapt propunerea domnului preşedinte Liviu Dragnea pe care a ambalat-o în voturile supuşilor pe care i-a băgat în şedinţă, este Sorin. Domnul preşedinte Liviu Dragnea l-a poftit pe Sorin alături de el: „Vino, Sorin”. Şi dă-i cu Sorin în sus, dă-i cu Sorin în jos, că Sorin e băiat bun, că Sorin e om instruit, că Sorin a făcut treabă pe unde a trecut, că Sorin este fără de pată. După un adevărat recital de ironii şi aroganţe la adresa Sistemului şi a preşedintelui României, premierul PSD, Liviu Dragnea, l-a luat pe Sorin şi au plecat, urmaţi de Olguţa, Gabi, Cati, Rovana şi Doina.