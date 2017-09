Sorin Grindeanu, la DNA

După mai bine de trei ore, Sorin Grindeanu a ieşit de la DNA.

Fostul premier a declarat, după ce a fost audiat la DNA, că a fost citat în calitate de martor, fără a preciza cauza în legătură cu care a dat declarații procurorilor.

Grindeanu a spus însă că nu este de vorba despre plângerea depusă pe numele lui Mihai Busuioc.



"Am calitatea de martor. Nu pot să vă dau amanunte. Nu are nicio legătură cu plângerea depusă pe numele lui Mihai Busuioc. Am fost audiat persoană de sex femeinin", a declarat Sorin Grindeanu după ce a fost audiat la DNA.

Întrebat cum comentează înregistrările în care ar apărea procurorul șef al DNA cerând ca în cadrul cercetărilor să se ajungă la premier, Grindeanu a spus: "Am văzut, era undeva în februare. Nu e cazul. Nu despre asta e vorba. (..)Citez din clasici în viață, din actualul premier Mihai Tudose, noi în partea aia suntem mai calmi, în partea de vest, în Banat. În primul rând știam ce am făcut eu, ca viceprimar. nerăspunzând de acel domeniu din primărie, neavând nici certitudinea că lucrurile au stat așa. Nu aș vrea să comentez. Cât am fost viceprimar nu am avut în coordonare aceasta activitate, de patrimoniu a orașului Timișoara."

La jumătatea lunii iunie, au fost difuzate mai multe înregistrări audio în care ar fi apărut Laura Codruța Kovesi în timp ce le-ar fi cerut procurorilor să lucreze, dând însă directive și către persone cu funcții, prin exprimări precum : "Știţi ce-mi doresc: să 'decapaţi' instituţional în dosarul ăla cu casele şi să ajungem la domnul premier care a semnat contractele alea” , “ Dar altceva mă îngrijorează, că la ăştia cu dosarele vechi, fiecare ştiţi ce aveţi. Mă îngrijorează de ce nu-i înhăţăm!“. În replică, DNA susține că înregistrările în care ar apărea Kovesi nu sunt autentice și "conțin o serie de fragmente realizate prin juxtapunere".

Este vorba despre o cauză privind retrocedarea unor imobile din Timișoara, unde Grindeanu a fost viceprimar. În această anchetă sunt vizate mai multe persoane, printre care și actualul edil din Timișoara, Nicolae Robu.

Fostul premier a depus o plângere pe numele șefului Secretariatului General al Guvernului, Mihai Busuioc, în perioada în care se afla la conducerea Executivului.

