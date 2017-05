Sorin Grindeanu spune ce fel de vot susține pentru președinții de consilii județene

Premierul Sorin Grindeanu a declarat marți, în cadrul emisiunii ”Dosar de politician”, că susține ideea ca președinții de consilii județene să fie aleși prin vot direct.

”Eu o consider o chestiune care merită luată în discuție. Parlamentul decide, dar atât timp cât ai responsabilitățile pe care le are funcția de președinte de consiliu județean, răspunzi pentru foarte multe lucruri, cred că și mandatul pe care îl primești trebuie să fie unul direct, dat de votul cetățenilor, așa cum a fost și în 2008, și în 2012. De aceea eu consider că merită a se discuta, cu argumente pro și contra. Din punctul meu de vedere ar trebui să existe acest vot direct tocmai pentru a da forță acestui mandat de președinte de consiliu județean și a nu fi tot timpul la mâna unor majorități care pot să fie volatile și care nu duc la stabilitate”, a spus premierul.

Sorin Grindeanu a admis în acest context că la alegerile trecut, pe actualul sistem în care se aleg președinții de Consilii Judenețe, a reușit să obțină o astfel de funcție în Timiș, și cu ajutorul PMP și cu ajutorul ALDE.