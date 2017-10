SRI: Cei care fac acuzaţii neprobate vor fi obligaţi să prezinte dovezile

Purtătorul de cuvânt al Serviciului Român de Informaţii (SRI), Ovidiu Marincea, susţine, că SRI nu are firme acoperite, precizând că „va veni vremea când toţi cei care aruncă în neştire cu acuzaţii neprobate în spaţiul public vor fi obligaţi să prezinte dovezile”.

Afirmaţiile lui Marincea au fost făcute în contextul în care Daniel Dragomir, fost angajat al Serviciului, a declarat, că 90% din cifra de afaceri a firmelor acoperite provine din contracte cu statul.



„Mă uit la fostul ofiţer Daniel Dragomir pe B1 TV şi la ce debitează la televizor. Eu înţeleg că dacă scrii SRI pe burtieră face rating, dar, domnule Dragomir, spuneţi, domnule, o firmă acoperită a SRI. Ştiţi? Există? Este o prostie mai mare decât dumneavoastră. SRI nu are firme acoperite. E uşor de decriptat ceea ce încercaţi să faceţi, dar rămâneţi, vă rog, în limitele credibilului, măcar”, a scris, pe pagina sa de Facebook, Ovidiu Marincea.



Mai mult, purtătorul de cuvânt al SRI susţine că s-a ajuns că orice problemă din România care nu are explicaţii sau soluţii să fie atribuită SRI.

„De ce? Pentru că unui serviciu secret îi este foarte greu să se apare. Nu suntem Inspecţia Muncii să scoatem la televizor documente, şi nici vreun partid politic să ne putem trimite armate de influenceri la televizor. E cea mai simplă metodă, dar extrem de periculoasă, să vorbeşti despre firme acoperite, milioane de români interceptaţi şi alte enormităţi care prind uşor la publicul dornic de "vinovaţi de serviciu".

Este şi vina SRI care putea face mai mult în ceea ce priveşte promovarea culturii de securitate în rândul populaţiei, mai mult în deschiderea să către cetăţean, că cetăţeanul să ne cunoască, să ştie cu ce ne ocupam. Pentru că, din păcate, foarte mulţi români nu ştiu cu ce se ocupă SRI. Se spune că ascultăm telefoane, că spionăm, că arestăm împreună cu procurorii, lucruri culese tot de la televizor. La televizor unde, din păcate, foarte mulţi jurnalişti îşi fac documentarea tot de pe Google”, a mai scris sursa citată.



Marincea a precizat că, de acum, SRI va comunica mai mult, va oferi mai multe explicaţii.



„Şi va veni vremea când toţi cei care aruncă în neştire cu acuzaţii neprobate în spaţiul public vor fi obligaţi să prezinte dovezile”, a conchis reprezentantul SRI.



Un procent de 90% din cifra de afaceri a firmelor acoperite provine din contracte cu statul, aceste companii provenind din zona produselor petroliere, a celor accizabile, cu alcool, media sau IT, a spus, duminică seara, fostul angajat SRI, Daniel Dragomir.



Daniel Dragomir a povestit că, deşi înfiinţate în mod legale, firmele acoperite ajung să fie companii protejate, motiv pentru care sunt apărate de mai multe instituţii ale statului.



„În zona culoarului economic, cea mai importantă discuţie este existenţa firmelor sub acoperire este una legală. Firmele sub acoperire activează astăzi, vorbind de SRL Coldea, în zonele în care sunt bani. Cele mai reprezentative unde sunt bani: zona produselor petroliere, zonele care se referă la ţigări şi alte produse accizabile, zona care se referă la alcool, media, IT. În imobiliare nu atât de mult, pentru că lasă urme. Este vorba despre bani utilizaţi şi transferaţi din fondurile unor firme sub acoperire. (...) O firmă sub acoperire care devine exclusiv interesată de obţinerea de contracte şi de obţinerea de fonduri îşi pierde obiectul pentru care a fost înfiinţată. (...) Problema este că aceste companii obţin 80%, 90% din cifra de afaceri din contractul cu statul. În acel moment, lucrurile iau o turnură pur românească”, a spus Dragomir, duminică seara, la B1 TV.

Dragomir a povestit şi cum aceste companii au ajuns să fie protejate de „culoarul justiţiei”, în momentul în care alte firme concurente sesizau nereguli.



„Aceste companii deranjează concurenţii şi încep contestaţiile licitaţiilor, încep procese, plângere, litigii, reclamaţii. Ce se întâmplă între a sprijini o companie protejată şi o companie a lui X. Atunci intervine culoarul justiţiei şi este menit să protejeze aceste interese personale”, a precizat fostul angajat al Serviciului.



Daniel Dragomir a mai spus că „peştii mari” au scăpat de condamnări importante pentru corupţie, precizând că informaţiile vehiculate în spaţiul public referitoare la trimiterea în judecată a dosarului „Microsoft 2” sunt „puţin diferite” faţă de cele pe care le cunoaşte el.