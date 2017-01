SRI și acuzațiile de mare corupție

S-a umplut camionul cu acuzații și suspiciuni privitoare la implicarea unor oameni din conducerea SRI în operațiuni de mare corupție.

Există nenumărate interpelări parlamentare și declarații politice. Există plîngeri și scrisori trimise presei. Există articole și relatări care circulă pe net. Există nenumărate denunțuri și autodenunțuri. Dezvăluirile lui Sebastian Ghiță pun capac.

Generalul Florian Coldea a călătorit în vacanțe cu oameni de afaceri și oameni politici. Tace și nu explică prezența sa în locații scumpe ale lumii. Pe banii săi? Pe banii SRI? Pe banii lui Sebastian Ghiță sau pe banii firmelor care au făcut contracte cu SRI?



Deplasările lui Florian Coldea cu soția și copiii în compania lui Sebastian Ghiță și Vasile Dîncu ne obligă să luăm în calcul toate acuzațiile de corupție și toate semnalările legate de abuzurile comise de „cîmpul tactic“ în justiție. Inclusiv privitoare la averea lui Florian Coldea. Încă nimeni n-a cercetat adevăratul drum al banilor scoși din ANRP și implicarea SRI (sau a generalului Coldea) în dirijarea și folosirea acestora. (C.N.)

De unde bani pentru asemenea călătorii de lux?

„La începutul lui 2010, în debutul lunii februarie, am fost împreună cu familiile în Seychelles, doar noi. Era înainte de congresul PSD şi am hotărât să mergem într-o vacanţă, într-o insulă exotică. Am stat împreună şi se poate verifica uşor. Am stat la Hilton Seychelles SPA. (...) Am stat 10 zile şi îmi aduc aminte că îl rugam să-l ajute pe Ponta să câştige alegerile PSD...“

Din declarațiile lui Ghiță reiese că cele două familii au zburat la clasa „business“ cu un avion care a făcut escală în Istanbul. Compania care operează un astfel de zbor de la Otopeni la Seychelles International Airport, „Mahe Island“, cu o escală la Istanbul, este Turkish Airlines. Conform site-ului oficial al companiei, două bilete dus-întors la clasa „business“ costă peste 7 mii de euro.



„Hilton Seychelles Northolme Resort&Spa“ și „Hilton Seychelles Labriz Resort&Spa“ sunt cele două resorturi ale companiei Hilton din arhipelag. Pentru 10 zile, două persoane trebuie să plătească la aceste hoteluri de la 4 mii până la 9 mii de euro, pentru o cameră, în funcție de facilități.

„Nu a fost singura vacanţă cu Coldea. În octombrie 2012 am fost cu Vasile Dîncu şi cumnatul meu Cristi Anastasescu în Toscana, la o vilă“, a mai afirmat Ghiță în episodul 7 al dezvăluirilor sale.



Conform chitanței prezentate, excursia a durat patru zile, între 10 și 14 octombrie 2012. În plimbarea din Toscana, Vasile Dîncu a fost singur, iar adjunctul SRI alături de soție. Cumnatul lui Ghiță a fost și cu soţia sa, Adina, sora omului de afaceri.



„Locanda dell’Amorosa“, așa se numește resortul de lux din Siena unde au fost în vacanță Ghiță și prietenii săi din SRI. Dîncu și familia Coldea au locuit în camere din categoria „deluxe room“. O consultare a site-lui resortului arată că prețul pentru o astfel de cameră pentru o noapte este între 385 și 400 de euro. Pentru patru nopți, suma se ridică la aproximativ 1.600 de euro, adică în jur de 7.200 lei. Prețul este calculat pentru două persoane, ceea ce face ca, în cazul lui Vasile Dîncu, camera să fi costat cu câteva zeci de euro mai puțin. La aceasta se adaugă și costul unui zbor până în Italia și retur, care la clasa „business“ este de peste 800 de euro pentru două persoane.



Mai trebuie adăugaţi la aceste sume și banii cheltuiți de fiecare prin aceste excursii. (M.B)

Aproximativ 50.000 de euro a produs familia Coldea în anul 2012

Prim-adjunctul Serviciului Român de Informații, Florian Coldea, a câștigat în anul 2012, conform declarației de avere, 101.159 de lei. La această sumă se adaugă și banii soției, 81.517 de lei, și încasările din închirierea unui apartament, care s-au ridicat la 15.000 de lei.

De asemenea, au beneficiat şi de veniturile aferente normei de hrană de care trebuia să beneficieze soții Coldea, ambii angajați ai SRI. Conform Legii 143/1994, „cadrele militare, militarii angajaţi pe bază de contract şi salariaţii civili care au dreptul la hrană potrivit normelor, atunci când nu beneficiază de alimente, primesc, în locul acestora, valoarea financiară neimpozabilă a normei de hrană la care au dreptul“.

Astfel, Florian Coldea a încasat 12.392 de lei, iar soția sa, Ioana Dorina Coldea, 11.069 de lei. În total, veniturile familiei Coldea s-au ridicat, în anul 2012, la 221.137 de lei.



Declarația de avere pentru anul 2010 nu este disponibilă pe site-ul SRI, nici pentru Florian Coldea și nici pentru soția sa. Presupunând că veniturile familiei Coldea au crescut în cei doi ani, putem spune că acestea erau mai mici sau cel mult egale în 2010. Dacă luăm ca reper venitul din 2012, adică 50 de mii de euro, iar zborul și cazarea din Seychelles au costat între 12 și 15 mii de euro, o treime din venitul anual al familiei Coldea ar fi trebuit să fie alocat acestei escapade. (E.P.)

Circulă pe net din 2015



Este adevărat că averea generalului Florian Coldea depășește 25 mil. euro?

„(...) Este adevărat, domnule general-locotenent Florian Coldea, că 90% din actualii angajați ai SRI habar nu au cu ce se ocupă în realitate instituția pentru care lucrează?! Este adevărat, domnule general-locotenent Florian Coldea, că SRI se află în proprietatea a 215 spaţii comerciale subînchiriate unor firme din străinătate? Este adevărat, domnule general-locotenent Florian Coldea, că de ani de zile ai o relație sexuală cu Laura Codruța Kovesi, lucru arhicunoscut la cel mai înalt nivel din SRI, şi odată a ameninţat că se sinucide când dumneata te-ai combinat cu o tânără extrem de sexy, recrutată ulterior pentru SRI? Este adevărat, domnule general-locotenent Florian Coldea, că alături de Kovesi ești implicat într-un tun financiar care depășește CINCI MILIARDE DE EURO? Se află la SRI că Kovesi urmează să vină pentru o ceremonie și cineva trimite un ordin: «Stai cu ochii pe ea și vezi dacă se dă pe lângă Florian…».

Poză după poză, rafală după rafală Și priviți mai sus ce a ieșit: Codruţa îl sorbea din priviri pe Florian! Atât de tâmpiți au fost, că fotografia respectivă a fost urcată pe site și nimeni nu s-a uitat cu atenție la ce apare acolo! Dracii bătrâni din SRI (unii dintre ei au prins și puțin din Securitatea română) râdeau în hohote în birou: «Păi, nu-i aşa? Mai dă-l în p…a noastră pe Florian! La urma urmei, el are milioane de euro și noi murim de foame!». Păi, da, mor de foame: nu își mai trimit amantele la Paris și Milano! Într-o bună zi, când se plictiseau pe la muncă, au vrut să-i trimită lui Kovesi un MMS cu melodia postată mai jos și mesajul: «Te iubește Florian!». Într-un final au înțeles că își riscă munca dacă află Coldea din partea cui venea mesajul (...).“



„(...) Este adevărat, domnule general-locotenent Florian Coldea, că la ora actuală există o uriașă încrengătură de firme controlate de vechea gardă a Securității române, în colaborare cu «noile» instituții pe nume SRI/SIE? Este adevărat, domnule general-locotenent Florian Coldea, că la un moment dat se bănuia că cifra de afaceri a acestei mafii depășește suma de 14 miliarde de euro/anual? Este adevărat, domnule general-locotenent Florian Coldea, că Ion Maticiuc a fost săptămâna trecută în audienţă la primarul Sorin Oprescu și după câteva ore a apărut în presă știrea că mai-marele Bucureștiului se apucă de reconstruit Capitala? Este adevărat, domnule general-locotenent Florian Coldea, că o parte din firmele care vor participa la aceste licitații sunt controlate din umbră de SRI/SIE? (...)“

Ce a spus Valer Marian în Senat

La adresa sa s-au lansat acuzaţii de deturnare de fonduri în cazul răscumpărării jurnaliştilor români răpiți în Irak, respectiv că ar fi predat pentru răscumpărare doar 9 milioane de euro din suma cifrată între 12 milioane şi 13 milioane de euro, care a fost alocată de statul român în acest scop. La adresa sa s-au lansat şi acuzaţii de luare de mită, respectiv că ar fi primit 350.000 euro pentru încheierea unui contract de achiziţii pentru SRI. Informaţii în acest sens au fost făcute publice de senatorul Cătălin Voicu, fost general al Serviciului de Protecţie şi Pază (SPP), în declaraţii făcute în faţa Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, şi de generalul (r) Dumitru Iliescu, fost şef al SPP, în emisiunea „Ştirea zilei“ de la postul de televiziune Antena 3.

Acuzaţia privind delapidarea a aproximativ 4 milioane de euro din suma alocată pentru răscumpărarea jurnaliştilor români răpiţi în Irak a fost susţinută şi de fostul procuror-şef adjunct al DIICOT Ciprian Nastasiu, în cartea publicată în 2009 cu titlul „Prădarea României“ (la pagina 57), în care afirmă că a primit informaţii în acest sens din surse oficiale irakiene şi americane. La adresa sa s-au lansat acuzaţii că i-ar fi favorizat pe oamenii apropiaţi preşedintelui Traian Băsescu, respectiv pe fostul ministru al Dezvoltării Regionale și Turismului Elena Udrea şi pe ex-premierul Teodor Stolojan în dosarul ALRO şi pe fostul președinte al ANAF Sorin Blejnar, în ceea ce priveşte corupţia și contrabanda din vămi. Totodată, i-au fost aduse şi acuzaţii privind favorizarea soţiei sale, Dorina (născută Negru, originară din Zalău, judeţul Sălaj, colegă de facultate, ofiţer SRI), prin promovarea în funcţiile de şef al Serviciului de Protocol al SRI şi apoi director adjunct al Centrului de Psihologie al SRI, precum şi prin avansarea la gradul de locotenent-colonel în timp ce se afla în concediu pentru creşterea copilului, încălcând astfel regulamentele militare. La adresa sa s-au lansat acuzaţii că i-ar fi favorizat pe cumnatul său Adrian Negru (fratele soţiei sale), promovat în funcţia de şef serviciu în cadrul Direcţiei Judeţene Sălaj a SRI, şi pe finul său Cristian Soponar (fost coleg de facultate), promovat prim-adjunct al şefului Direcţiei Judeţene Satu Mare a SRI. La adresa sa s-au lansat acuzaţii privind favorizarea vărului său primar, George Coldea, preşedinte-director al firmei Medicare Technics, în afaceri cu aparatură medicală cu unităţi spitaliceşti din România.

În cursul anului 2010, şeful Direcției Judeţene Satu Mare a SRI, colonelul Ştefan Coşarcă, a intervenit pe lângă conducerea Consiliului Judeţean Satu Mare să-l primească pe directorul George Coldea şi să-l sprijine prin achiziţionarea de aparatură medicală de la firma pe care o conduce, pentru spitalele preluate în judeţ. În plus, generalul Coldea este naşul de căsătorie al fostului prefect PDL al judeţului Arad din perioada 2009-2011, Călin Bibarţ, cu care este consătean, şi există suspiciuni că l-ar fi protejat atât pe acesta, cât și pe soţia sa, care a deţinut funcţia de director general al Zonei Libere Curtici, prin care s-a efectuat contrabandă intensă cu țigări şi alte produse accizabile. Ofiţeri din Direcţia Judeţeană Arad a SRI au dezvăluit că şeful lor, colonelul Dan Ilie Calalb, i-ar fi predat generalului Coldea, cu doi ani în urmă, un pachet conţinând suma de 100.000 lei (un miliard de lei vechi), de provenienţă suspectă.

Extrase din mintea lui Dîncu

Profesorul de la SRI

Ce a căutat Vasile Dîncu într-o vacanță de lux în Italia, în compania lui Sebastian Ghiță și a lui Florian Coldea? O prietenie de nezdruncinat îi leagă pe cei trei? Sau interesele și nevoia de a trage împreună sforile partidelor și ale sondării opiniei publice? Este Vasile Dîncu un om atît de bogat, încît să își permită o vacanță într-un loc ca Locanta dell’Amorosa, unde un weekend cu trei nopți poate costa 2.500 de euro, plus biletele de avion? La „economy“ nu costă prea mult, dar la clasa „business“, cum merg boierii noștri, preţul sare la 1.500 de euro pentru o pereche! A plătit Vasile Dîncu această vacanță și l-a antrenat intelectual pe Florian Coldea? Sau a fost un cadou de la Ghiță? Cine a plătit? SRI sau Sebastian Ghiță? Sau, și mai grav, cheltuielile au fost făcute din contul unei firme a lui Sebastian Ghiță? Asta ar mai include și un soi de evaziune fiscală, firma lui Ghiță neavînd operațiuni pe lîngă Siena.



Pînă cînd profesorul de la Cluj nu ne va prezenta facturile și transferurile sale, nu ne rămîne decît să ne gîndim că a fost în postura de întreținut al sistemului. Și că prezența sa în guvernul Cioloș reprezintă în același timp și o susținere din partea SRI.



Că-i plac lui Vasile Dîncu vilele de lux și vacanțele în compania oamenilor din serviciile secrete, nu mai avem îndoieli. Ia să vedeți ce diferență între perna moale și parfumată și panseurile sale sofisticate! Reproducem din discursul său la decernarea titlului de Doctor Honoris Causa al Universității „Babeș-Bolyai“ din Cluj-Napoca, unde au fost invitate toate mărimile politice, universitare și administrative ale orașului. Plus cineva de pe la SRI. (C.N.)



„Avem o violenţă continuă, avem un spaţiu conflictual deschis şi ce este mai grav este că, astăzi, argumentarea este rar folosită. Trăim o dictatură a emoţiilor care nu duc la soluţii, trăim o democraţie care este bolnavă, pentru că avem un absenteism masiv, pentru că oamenii nu se prezintă la vot, nu participă la dezbatere. De multe ori îşi vând votul pe un kilogram de ulei sau de zahăr, iar acesta nu este un gest de revoltă, ci este un semn de abrutizare“.

Elena Udrea și cei 500.000 de euro

„Deci vorbesc de după ce a apărut scandalul, înainte să fie reținut. Sebastian Ghiță mi-a spus, spre exemplu, că la solicitarea domnului Coldea a dus 500.000 de euro lui Sebastian Ghiță, în cash, pentru a-și finanța televiziunea, RTV. Ideea era că mai la începutul televiziunii, când s-a rupt RTV-ul de Realitatea și când dl Ghiță încă nu era conectat cu toate cele 10 degete la bugetul de stat... Ulterior am aflat că banii au fost remiși dlui Ghiță de către Alin Cocoş. Mi-a mai spus că, tot așa, la solicitare, a dus aproximativ la fel, 500.000 de euro, nu-mi mai aduc aminte exact, dar aproximativ la fel, unui institut de sondare a opiniei publice, care făcea sondaje din acestea.“