Stânga vine cu o droaie de aspiranți, dreapta - cu unul singur

Numele șefului statului, Klaus Iohannis, cel al președintelui PSD, Liviu Dragnea, al premierului Sorin Grindeanu, al primarului Capitalei, Gabriela Firea, și al fostului premier Victor Ponta sunt vehiculate în mediile politice drept cele mai sigure candidaturi pentru funcția supremă în stat. Deși discuția are un grad ridicat de prematuritate, având în vedere că până la viitoarele alegeri prezidențiale mai sunt peste doi ani, pregătirile pentru selectarea candidaților și a unor rezerve ale acestora, precum și testarea carismei lor pe termen mediu și lung, sunt deja unele dintre preocupările principale ale fiecărui partid în parte.

De asemenea, jocurile care se fac în interiorul formațiunilor politice, mai ales din perspectiva alegerilor interne regionale, sau chiar pentru șefia partidelor, vor atârna greu pentru viitorii prezidențiabili. Rezultatul alegerilor din USR l-ar putea propulsa pe Dacian Cioloș într-o astfel de bătălie. Și de urmările congresului PNL din 17 iunie va depinde realegerea lui Klaus Iohannis. Taberele din PSD și repoziționarea acestora vor înclina și ele balanța privind opțiunea finală pentru un anumit candidat la prezidențialele din 2019. Sociologii și analiștii politici Iosif Boda, Marius Pieleanu și Andrei Țăranu au explicat, pentru Cotidianul, cum se prefigurează deja lucrurile.

Țăranu: „Un outsider ar putea calma taberele din PSD“

Doctor în Științe Politice, Andrei Țăranu nu girează ideea că Gabriela Firea ar putea avea un handicap din cauza problemei de gen în fața unui contracandidat bărbat. „Avem din ce în ce mai multe femei care au câștigat diverse lupte electorale. Mentalitatea bărbaților s-a mai schimbat, iar dacă există o problemă, aceea poate fi identificată mai repede în percepția feminină“, își explică punctul de vedere profesorul universitar. Andrei Țăranu nu-l vede însă pe actualul șef al PSD, Liviu Dragnea, să candideze la prezidențiale: „Nu cred că domnul Dragnea va candida pentru că, cel mai probabil, tensiunile de până acum din partid se vor sfârși în mod dramatic. Tensiunile dintre PSD și Sorin Grindeanu vor trebui tranșate și, oricum vor fi tranșate, acestea îl vor defavoriza fie pe Dragnea, fie pe Grindeanu“. În ceea ce-l privește pe fostul premier și fost lider al PSD, deputatul Victor Ponta, sociologul îl scoate direct de pe lista scurtă vehiculată, acum, a prezidențiabililor: „Exclus Ponta! A mai pierdut alegerile prezidențiale o dată. Nu mai are susținerea nimănui încă o dată“. „Firea este cel mai bun produs al PSD din ultima vreme. Dă senzația că e bine administrată Capitala, dar, sigur că între senzație și realitate este o diferență… Cât privește șansele ei trebuie avut totuși în vedere că este femeie și că mai există o mare susținere în PSD pentru un outsider. Cazul Iohannis este un exemplu, și mai sunt și altele… Structurile din PSD nu mai vor să se lupte între ele și atunci preferă un outsider pe care îl pot controla“, este de părere profesorul universitar. Despre Klaus Iohannis și șansele lui pentru un nou mandat, Andrei Țăranu spune doar că acesta va candida cu siguranță, deși este greu de previzionat și ce fel de figură va face, pentru că mai avem de parcurs ceva ani. În schimb, pe Sorin Grindeanu îl vede președinte al PSD, dacă va rămâne la Palatul Victoria până atunci.

Boda: „Ori Dragnea, ori Grindeanu va cădea până atunci, ori amândoi“

Sociologul Iosif Boda critică dreapta politică pentru lipsa sa de variante pentru prezidențialele din 2019 și îl vede tot pe Klaus Iohannis ca reprezentant al ei. „Pe zona dreptei nu există alt candidat în afară de Klaus Iohannis. Îl tot aduc în discuție unii, ca pe sfintele moaște, pe Dacian Cioloș, dar nu! Nu văd pe nimeni altcineva pe zona de dreapta și să convenim că vorbim de dreapta pentru că nu mai avem, la ora actuală, o dreaptă politică, ci doar o stângă destul de puternic organizată și una dintre cele mai puternice din toată Europa. Dreapta nu mai știm cum arată! Nici Tăriceanu nu mai știe cum arată, pentru că e aproape singur în ALDE ca liberal pursânge. Cu alte cuvinte, nu prea mai avem în zona asta de dreapta nimic. Nici Iohannis nu excelează prin vreo remarcă memorabilă de sorginte liberală. El nu și-a redefinit ideologia și nici nu cred că l-a interesat vreodată ideologia“, este de părere Boda. „Gabrielei Firea este greu să-i reproșezi ceva la momentul actual în privința administrației. Singurul ei handicap este că provine de la PSD, dar are și dezavantajul privind misoginismul marii mase a populației. Însă dacă va fi susținută de PSD, lupta cu ea nu va fi deloc ușoară pentru niciun alt candidat. Știe să întoarcă lucrurile cum vrea ea și până atunci în București se vor termina o sumedenie de proiecte începute de Băsescu și de Videanu. Iar dacă partidul va merge pe un trend cât de cât accelerat pe nivelul de trai al populației, atunci PSD are asigurată președinția, chiar dacă ar veni și cu altcineva, să zicem, cu domnul Mihai Fifor. PSD are cadre, are cu cine veni, însă dreapta nu are!“, su­bliniază fostul diplomat. Sorin Grindeanu ar putea avea o șansă bună dacă va ști să-și managerieze propriul curs al vieții politice, îi condiționează Iosif Boda ascensiunea actualului premier. „Grindeanu e plăcut ochiului, însă ori el, ori Liviu Dragnea va cădea până atunci. Văd o luptă serioasă și surdă, continuă, în urma căreia ori el va cădea, ori Dragnea, ori amândoi... Lucrurile sunt mult mai tulburi acum decât erau în urmă cu patru ani!“, previzionează sociologul. Varianta de lucru privind introducerea în jocul prezidențialelor a unui outsider nu i se pare deloc o surpriză sau vreo noutate analistului. Acesta îl amintește pe Băsescu și modul în care a ajuns să-i ia locul lui Theodor Stolojan, dar și pe Klaus Iohannis. Nu același sentiment îl are față de o candidatură a lui Victor Ponta, pentru că până acum „s-a zbătut fără vreun succes concret“. Și despre Dacian Cioloș apreciază cam același lucru, trimițându-l să-și găsească locul „la vreun CAP ca băgător de seamă“, decât în politica de vârf. „Din Cioloș nu ai ce să cioplești. Nu iese un președinte cu toți sculptorii politici din lume“, conturează, plastic, Boda, tabloul unei candidaturi a fostului premier tehnocrat.

Pieleanu: „ Singurul outsider din partea PSD ar fi Arafat“

Sociologul Marius Pieleanu o creditează pe Gabriela Firea cu șanse destul de bune pentru o viitoare posibilă candidatură grație bunei comunicări de până acum, dar și faptului că nu ar fi făcut gafe majore în aproape un an de mandat ca șef al administrației bucureștene. „Cu misoginismul nu mai este chiar așa cum era odată. Cea mai bună dovadă este încrederea și simpatia cu care sunt cotate doamnele ministru, respectiv Lia Olguța Vasilescu, Carmen Dan și chiar și Sevil Shhaideh. Oamenii se mai schimbă“, se declară convins politologul. „Cât despre Ponta, dacă va fi achitat de instanță, se va întoarce pe cai mari în politică, pentru că se va prezenta ca o victimă și din cauza asta va avea iar un cuvânt important de spus. Iar cu Grindeanu vom vedea. Orice e posibil în privința lui“. În ceea ce-l privește pe Dragnea, sociologul Marius Pieleanu nu i-a mai făcut publică acestuia cota de încredere în cadrul barometrului pe care îl realizează lunar. „Dragnea înregistrează acum o anumită scădere de popularitate și încredere. Am ezitat să-l mai includ în datele pe care le-am furnizat pentru că vreau să aprofundez ce anume s-a întâmplat. Vreau să văd de ce scade, dacă luna viitoare îmi va da o cifră similară sau dacă este vorba doar de o anumită conjunctură, ori este ceva de profunzime“, își explică Pieleanu decizia.