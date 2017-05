Ștefan Radu, director de Strategie la ING România, avansat la ING Cehia

După 17 ani în ING România, timp în care a crescut de la poziția de Manager al Infrastructurii IT la funcția de Director de Strategie și Produse Retail, Ștefan Radu va prelua o nouă responsabilitate în cadrul grupului ING: de la 1 iunie 2017, acesta va prelua funcția de CMO (Chief Marketing Officer) al ING Cehia și va fi membru în echipa de conducere a băncii.

Printre noile sale responsabilități vor fi atât dezvoltarea și implementarea strategiei comerciale și de brand pentru ING Cehia, dezvoltarea departamentelor de digital, customer intelligence cât și atingerea obiectivelor financiare pentru segmentul de retail.

„ING România a fost pentru mine o experiență extraordinară. Acum 17 ani m-am alăturat echipei de IT și am avut oportunitatea să contribui la dezvoltarea de la zero a unui nou model de banking. De asemenea am avut oportunitatea să mă dezvolt ca manager și am avut rezultate deosebite împreună cu echipele mele, de la prima implementare din Europa de mobile payments, până la primul credit instant. Acum ING mi-a oferit o nouă provocare: să replic succesul ING în România pe o piață mai matură cum este cea din Cehia.”, a declarat Ștefan Radu.

Pe parcursul celor 17 ani, Ștefan Radu a participat la momente istorice nu doar pentru ING România, ci și pentru industria bancară locală, fiind implicat în lansarea operațiunilor de retail cu numeroase inovații pe plan local precum ING Self’Bank în 2005 și lansarea ING Home’Bank în 2006.

Ulterior, a avut o contribuție importantă în procesul de transformare și de digitalizare al băncii, precum creditele instant, inclusiv online, prin proiectul pilot Digital Loan care oferă credite direct prin Home’Bank.

ING Bank România este parte a ING Group, instituţie financiară internaţională globală, care oferă servicii bancare unui număr de peste 34 de milioane de clienţi individuali, companii sau instituţii din peste 40 de ţări. Înființată în 1994, ING Bank România este în prezent o bancă universală, oferind produse și servicii tuturor categoriilor de clienți – companii mari și mici, instituții financiare, mici antreprenori și persoane fizice.

Misiunea ING este aceea de a-i susţine pe oameni să fie cu un pas înainte, în viaţă şi în afaceri