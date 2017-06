Stephan Pelger la Smart FM: "Sunt înfiat de la vârsta de un an"

Stephan Pelger este designerul român renumit atât în ţară, cât şi în străinătate, la care apelează doamnele şi domnişoarele din lumea bună ori de câte ori doresc să facă senzaţie la vreun eveniment public la care participă. În privinţa vieţii sale personale, Pelger nu a fost foarte generos cu detaliile, dar, invitat la Smart FM, la emisiunea “Trăieşte Smart”, a Adinei Halas, designerul a povestit pe-ndelete aspecte din copilărie şi despre drumul său în profesia de creator de modă.

“Dragostea pentru modă este o vocaţie, de la 2-3 ani, desenez, pictez, am început să studiez pian, vioara, flaut. Până la urmă am ales designul vestimentar, tot de mic îmi plăcea să mă îmbrac frumos, părinţii mei m-au susţinut, m-au îndreptat către această direcţie, nu mi-au spus: «Vreau să devii preot ca tata sau muzician că mama»”, a spus Stephan Pelger la Smart FM. “Le-am zis tuturor colegilor de şcoală că vreau să devin designer, ei râdeau de mine la momentul respectiv, în momentul ăsta pot să le dau peste nas”, a completat el.

“Nu am plătit un an de zile chiria fără să ştie ai mei”

Talentat şi încurajat de familia lui, Pelger a absolvit Facultatea de Design Vestimentar, dar a urmat studii în afară ţării, la Şcoală de Modă din Viena, unde au fost scoase la concurs 11 locuri, iar el a fost unul dintre cei acceptaţi. “Am intrat pe unul dintre cele 11 locuri, am plecat cu trenul, aveam o valijoară, m-a aşteptat mătuşa mea cu care am stat câteva luni, până am avut propriul apartament. M-am dus la examen îmbrăcat cum credeam eu că e bine, la costum şi cu diplomat, iar acolo erau copii care cunoşteau foarte bine acest domeniu, erau îmbrăcaţi lejer, creativ. Dar am devenit extrem de repede extrem de cosmopolit, părinţii îmi trimiteau bani pentru mâncare, iar eu îmi luăm haine. Nu am plătit un an de zile chiria fără să ştie ai mei, iar rudele mele cărora le aparţinea apartamentul în centrul Vienei au sunat la părinţii mei să vadă ce se întâmplă: eu îmi cumpăram haine să fiu la nivelul copiilor de la şcoală, de la Gucci, Prada şi alte brand-uri celebre”, i-a povestit Stephan Pelger Adinei Halas, la emisiunea “Trăieşte Smart”, pe 107,3 FM.

“Sunt înfiat”

Cu părinţii săi are o legătură foarte strânsă, vorbeşte în fiecare zi cu ei la telefon, chiar dacă sunt plecaţi în Germania din 1998. “Sunt înfiat de la vârsta de un an şi cred că este un dar şi o şansă în viaţă pe care o ai o dată într-o viaţă, pentru că am nimerit la o familie care nu doar că m-a adoptat, ci chiar îmi este familia adevărată, familia mea, părinţii mei. N-am avut curiozitatea nici măcar o zi să aflu care îmi sunt rădăcinile adevărate. Mama m-a încurajat tot timpul să-mi urmez abilităţile creative, deoarece, fiind artist, era un pic mai libertină decât tată. Tata era sever, dar a înţeles că nu pot să devin preot sau doctor sau avocat, era clar că un singur drum era calea mea”.