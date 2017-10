Steven Soderbergh pariază totul pe comedia "Logan Lucky: Cursa norocului”, inteligentă şi palpitantă...

Regizorul filmelor Ocean’s 11, Traffic, Erin Brockovich şi Magic Mike, Steven Soderbergh revine pe marile ecrane, după o pauză de 4 ani, cu Logan Lucky: Cursa norocului, o comedie care mizează pe o distribuţie de excepţie şi îi aduce pe marile ecrane pe: Channing Tatum, Daniel Craig, Seth MacFarlane, Katie Holmes, Sebastian Stan, Adam Driver şi Riley Keough. Distribuţia de zile mari este completată de Seth MacFarlane, Katie Holmes, Katherine Waterson, Dwight Yoakam şi Sebastian Stan.

Câştigător al Premiului Oscar, Steven Soderbergh este de peste trei decenii un pion de bază al industriei cinematografice, pe care a înzestrat-o cu titluri de referinţă, care i-au garantat deopotrivă notorietatea şi respectul.

Pentru regizor, acest film este o întoarcere la izvoare, la 10 ani de la ultimul opus al trilogiei Ocean, cu un gen care i se potriveşte ca o mănuşă. Logan Lucky: Cursa norocului, noua comedie suculentă a realizatorului peliculei Magic Mike,prezintă povestea a trei fraţi cu multe eşecuri la activ, dar hotărâţi să îşi schimbe soarta cu orice preţ. Fără opţiuni sau vreo perspectivă strălucită, cei trei pun la cale un jaf elaborat şi periculos chiar în mijlocul celei mai aglomerate competiţii NASCAR (National Association for Stock Car Auto Racing) din zonă. Pentru a sparge sistemul de siguranţă şi a pătrunde în seiful de sub pistă, Jimmy (Channing Tatum) apelează la ajutorul lui Joe Bang (Daniel Craig), un expert în demolări... cu o mică problemă: este reţinut după gratii.

Pe lângă încercarea lor de a duce ambiţiosul plan la bun sfârşit, fraţii Logan mai trebuie să depăşească un obstacol şi să scape de suspiciunea unui agent FBI (Hilary Swank) care începe să investigheze cazul.

Înainte de a reveni la cinema cu producţia Logan Lucky, Steven Soderbergh se jurase (din nou) că nu va mai regiza lungmetraje pentru marele ecran, consacrându-se televiziunii.

Un adevărat proiect de suflet, Logan Lucky s-a bucurat de concursul apropiaţilor regizorului, scenariul filmului fiindu-i prezentat lui Steven Soderbergh chiar de către soţia sa, în timp ce Rebecca Blunt este cea care îl semnează, fiind o bună prietenă de familie.

„Iniţial am fost rugat să găsesc un regizor care să se ocupe de acest scenariu, însă am fost foarte entuziasmat de ce am citit”, a declarat Soderbergh. ,,După aproximativ două săptămâni, am recunoscut că nu vreau să regizeze nimeni altcineva acest film deoarece aveam deja o viziune foarte clară despre cum vreau să arate. Este un fel de Ocean’s Eleven, dar oarecum inversat, pentru că în Logan Lucky eroii nu au nici bani, şi nici nu dispun de vreo tehnologie. Ei trăiesc în condiţii economice foarte dificile şi câţiva saci de gunoi umpluţi cu bani ar fi de ajuns ca să le transforme viaţa. Mi-a plăcut şi faptul că la începutul filmului nu există delincvenţi. Spre deosebire de banda din Ocean, Jimmy Logan şi ceilalţi trebuie să înveţe să muncească şi asta mi se pare uimitor. Deci, istoria mi s-a părut apropiată de mine şi totuşi, suficient de diferită penru a-mi stârni dorinţa a regiza filmul”, a concluzionat regizorul.

Iniţial, rolurile principale trebuiau să fie interpretae de Matt Damon şi Michael Shannon, care au fost însă împiedicaţi de alte angajamente.

Logan Lucky marchează cea de a patra colaborare între regizor şi actorul Channing Tatum, după Piégée, Magic Mike şi Side Effects.

Pentru rolul Bobbie Jo fusese aleasă iniţial Katherine Heigl, care a trebuit însă să renunţe din cauza sarcinii, fiind înlocuită cu Katie Holmes.

Scenarista Rebecca Blunt a relevat faptul că anti-eroul Jimmy Logan a fost inspirat de viaţa lui Channing Tatum: “Mi l-am imaginat pe Jimmy Logan ca pe o versiune alternativă a lui Channing. Actorul vine dintr-un orăşel din Sud. A câştigat o bursa penru a deveni fotbalist pofesionist în Florida, dar s-a accidentat grav la genunchi înainte de începerea sezonului şi astfel s-a apucat de streaptease. Şi atunci, mi-am spus: Şi dacă în loc să facă streaptease Channing s-ar fi întors acasă? M-am întâlnit într-o seară cu el şi cu asociatul lui, Reid, la bowling, şi le-am expus ideea unei spargeri întreprinse de nişte ţărănoi. Channing a răspuns imediat: «Ador chestia asta»”.

Pentru Steven Soderbergh alegerea lui Channing Tatum se impunea de la sine: “Are alura autentică a unui om obişnuit. Are aerul unui tip cu care este plăcut să-ţi pierzi timpul, dar şi al unuia pe care poţi conta în cazul unei lovituri dure”.

Steven mi-a vorbit despre scenariu când lucram la Magic Mike XXL, şi m-a încântat banda de perdanţi care atacă o organizaţie atât de puternică cum este Nascar. Şi apoi ideea de a lucra cu Steven era irezistibilă. Este o persoană pe care o ador şi, în plus, este un maestru al punerii în scenă. Am urmărit un documentar incredibil despre Virginia de Vest, fără a renunţa să beau bere şi să mănânc pizza. Era nevoie să cresc în greutate pentru acest rol”, mărturisea actorul.

Pentru a-l întrupa pe fratele lui Jimmy, Clyde, şi-au anunţat disponibilitatea mai mulţi actori, dar Steven Soderbergh avea deja în minte un nume: “Ca toată lumea, l-am descoperit pe Adam Driver privind serialul Girls. Am urmărit tot ce a făcut după aceea şi am văzut că este excelent în toate rolurile” se destăinuia regizorul.

Adam Driver îl vede pe Clyde ca pe “gâditorul familiei. Este lent, nu ia o decizie decât după ce a examinat sitaţia sub toate aspectele ei. Îl idolatrizează pe fratele său Jimmy, dar se consideră păzitorul familiei”. Modul lui foarte special de a vorbi este o caracteristică a personajului. “Am muncit mult pentru a avea acest accent atât de specific Virginiei de Vest. Am învăţat şi să prepar un Martini cu o singură mână” explică Driver.

Fraţii Logan au şi o soră, Mellie, interpretată de Riley Keough, apreciată în Mad Max Fury Road. Ea lucrase cu Steven Soderbergh la serialul The girlfriend experience, rolul aducându-i o nominalizare la Golden Globes.

“Mellie este o fată destul de secretoasă şi hotărâtă. Îmi place mult privirea lui Riley. Simţi că mintea ei este plină de gânduri. Are aplombul necesar pentru a se impune în banda de băieţi”, afirmă Soderbergh.

Riley Keough povesteşte amuzată: “Am învăţat în fine să schimb vitezele! M-am antrenat cu un cascador şi am învăţat să conduc în stil sportiv. Sunt, ca şi Mellie, o fată din Sud. Şi mi-a plăcut teribil ideea potrivit cărreia cei care n-au mai nimic, câştigă odată în viaţă”.

Regizorul l-a întâlnit pe Daniel Craig în 2005, când producea filmul lui John Maybury, The Jacket: “Ne-am întâlnit adesea după aceea. Aşa că i-am trimis scenariul spunându-i: Există acolo un rolişor care te-ar putea amuza. A doua zi dimineaţa, şi-a dat acordul prin e-mail. Eram convins că o să-i placă. Este cel mai bun rol din film. Are dialogurile cele mai suculente”.

O viziune pe care o împărtăşeşte şi Craig: “Mi-a făcut o imensă plăcere să joc rolul Joe Bang: filmul nu stătea pe umerii mei, deci mă puteam lăsa dus de val şi de bucuria de a întrupa acest personaj. Din clipa în care am citit scenariul, am căutat un mod de a vorbi care să corespundă acestui Joe Bang. Apoi, fără să cer părerea nimănui, mi-am vopsit părul. Când am intrat în biroul de producţie, reacţia a fost unanimă: «Dacă voiai să dispari în spatele personajului, fii pe pace, ai reuşit!»”

Flmarea a durat 36 de zile. A început în august 2016, sub supervizarea producătorului Mark Johnson, cel care a produs şi Breaking Bad, şi oscarizatul Rain Man, şi care mărturisea: “Cel mai dificil a fost să ţin pasul cu ritmul lui Steven Soderbergh. Dimineaţa, el soseşte pe platou şi imediat este gata să filmeze prima priză. Iar seara, în camera sa de hotel, montează scenele pe care le-a filmat”.

A fost nevoie de patru locuri de filmare diferite: la Atlanta şi în regiune. Decorurile sunt foarte colorate, cu excepţia închisorii pe care Soderbergh o voia tristă: “Am vrut neapărat ca totul să fie gri, tern, monocrom, cu uniformele în alb şi negru”,

Steven Soderbergh a avut idei foarte precise despre ce înseamnă banda sonoră a filmului: “În afara cântecului lui John Denver, care joacă un rol în intrigă, detest ca muzica să fie uşor recognoscibilă şi să abată ideea de la film. Am lucrat cu David Holmes, un muzician irlandez cu care am colaborat la Ocean’s. Era nevoie de piese existente, dar care să nu fie prea strălucitoare sau sofisticate. David a găsit toate cântecele care se aud în film, apoi a compus restul. Totul este foarte fluid”. Imnul America the beautiful este interpretat de superstarul country LeAnn Rimes.

Logan Lucky este un film dificil de clasat. Nu are ritmul dezlănţuit al unui film cu spargeri de bănci, nici tensiunea sau paroxismul tradiţionalului deznodământ final. Totul se petrece într-un ritm lent, dezinvolt, care te face să te gândeşti la un film al fraţilor Coen, deşi, vizibil, este condus de Steven Soderbergh. Detaşarea se observă şi la nivelul umorului care este mai fin decât cel prevăzut, care rămâne cerebral, chiar dacă nu întotdeauna ortodox.

În mod paradoxal, acest ton greu de definit este unul dintre tururile de forţă ale peliculei care, cu accentul pronunţat, cu atitudinile şi aparenţele realităţii arată în filigran unele adevăruri ale vieţii cotidiene ale Americii profunde.

Logan Lucky oscilează cu virtuozitate între comedie, drama ce portretizează America profundă şi filmul poliţist care te ţine cu sufletul la gură. În jurul galeriei heteroclite de personaje savuroase, Soderbergh compune un film palpitant, savant orchestrat pentru a împlini cât mai bine misiunea sa de “un bun moment ameţitor şi eficace. Şi pentru că este vorba despre Soderbergh, ceea ce ar fi putut fi numai un divertisment, este animat cu inteligenţă şi nu ezită să ofere mici digresiuni în satira socială şi stupiditatea regulilor sistemului. Totul ambalat într-o regie foarte îngrijită, o imagine somptuoasă şi susţinut de o minunată bandă sonoră originală.

Logan Lucky a fost finanţat în totalitate din surse independente, fără ajutorul studiourilor. Filmul este distribuit în Statele Unite de o nouă societate, Fingerprint Releasing, creată de Steven Soderbergh, în colaborare cu Bleeker Street.

În România, comedia Logan Lucky: Cursa norocului este distribuită de Vertical Entertainment.