Știință și artă la Festivalul Internațional George Enescu 2017

O expoziție interactivă despre matematică și muzică este noutatea pe care Universitatea din București o aduce în cadrul Festivalului Internațional George Enescu 2017.

Începând de astăzi, 8 septembrie 2017, pasionații de muzică și matematică au ocazia să interacționeze prin intermediul proiectului „București Creativ” cu opere de artă, cu sculpturi 3D și cu instalații create de artiști și matematicieni.

Poate fi greu de crezut că matematica și muzica pot crea împreună forme de artă? Răspunsul îl găsiți la expoziția ”Imaginary open mathematics” din Foyer-ul Sălii Radio (Strada Gen. H. M. Berthelot, nr. 60-64), care poate fi vizitată între orele 10:00 – 18:00, până duminică, 24 septembrie 2017.

Expoziția își propune să promoveze interacțiunea directă dintre matematică și muzică, fiind inclusă în programul Școlii de vară ”Instruments of Algebraic Geometry”.

Peste 100 de matematicieni vor participa activ la școala de vară. Timp de două săptămâni, în perioada 11 – 22 septembrie 2017 (Amfiteatrul „Spiru Haret” al Facultății de Matematică și Informatică, Strada Academiei, nr. 14), participanții pot asista la o serie de dezbateri în cadrul conferinței intitulate ”Instruments of Algebraic Geometry”.

Printre invitații speciali ai conferinței se numără François Nicolas, compozitor francez, pasionat de matematică și filosofie și coordonator al seminarului MaMuPhi (mathématiques-musique-philosophie) la École normale supérieure și IRCAM. Acesta va susține o prezentare despre ”Musical heterophony and its possible echoes in mathematics”.

Pe lângă conferința ”Instruments of Algebraic Geometry”, școala de vară organizată de Universitatea din București, prin intermediul Institutului de Cercetări al Universității din București (ICUB), cuprinde mai multe cursuri și prezentări susținute de profesori din 15 țări, printre care prof. univ. dr. David Eisenbud, de la Universitatea din Berkeley, dr. June Huh, research fellow la Institute for Advanced Study din cadrul Universității Princeton, prof. univ. dr. Peter Scholze de la Universitatea din Boon și prof. univ. dr. Duco van Straten de la Johannes Gutenberg University of Mainz.

Sunt așteptați să participe în cadrul acestor evenimente și muzicienii prezenți la Festivalul Internațional George Enescu 2017.

Școala de vară ”Instruments of Algebraic Geometry” este organizată de Universitatea din București, prin ICUB, în colaborare cu Festivalul Internațional George Enescu 2017, și în parteneriat cu Institutul de Matematică al Academiei Române, organizația non-profit ”Imaginary”, Freie Universität Berlin și Universita di Genova.

Programul complet al școlii de vară poate fi consultat aici.