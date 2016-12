SUA condamnă traficanții, românii le dau SUP și NUP

Condamnarea traficantului de arme Virgil Flaviu Georgescu de către o instanţă americană aduce în actualitate implicarea şi sprijinul oferit de conaţionalii noştri terorismului internaţional. Georgescu, cetăţean american prin căsătorie, a fost condamnat la 10 ani de închisoare, după ce, în 2014, fusese arestat într-un hotel din Podgoriţa, Muntenegru, unde încheiase o afacere cu arme în faţa agenţilor antidrog.



Întâmplător sau nu, Virgil Flaviu Popescu Cristian, Vintilă, Massimo Romagnoli, au fost identificaţi, arestaţi şi trimişi în judecată în urma unei operaţiuni desfăşurate de DEA (Drug Enforcement Administration), agenţia guvernamentală antidrog, care i-a arestat în 2008 pe celebrul contrabandist Viktor Bout şi pe acoliţii săi. De ce se ocupă DEA, o structură dedicată luptei împotriva traficului cu droguri cu vânătoarea traficanţilor de arme?

Ca şi în dosarul Viktor Bout, traficanţii români prinşi în 2014 plănuiau să vândă un arsenal de arme și tehnologie militară gherilei Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), o organizație teroristă din Columbia, care, după ultimele estimări, produce și vinde cocaină în valoare de 1 miliard de dolari anual. Armele, automate tip Kalașnikov, tunuri antiaeriene și lansatoare de rachetă, urmau să fie folosite traficanții de droguri columbieni în lupta lor împotriva agenților DEA.

Precedente periculoase



Nu este prima oară când numele României este implicat în scandaluri legate de traficul ilegalcu arme. În cursul anului 2016, câțiva români au luat parte la o înscenare pusă la cale de postul tv Sky News. Scenariul jurnaliștilor britanici inducea ideea că românii vindeau arme produse în Ucraina într-o pădure din Bistrița Năsăud.



La începutul anului 2013, Aurel Frățilă, fost ofițer MapN, a fost extradat în SUA pentru a răspunde în fața unui tribunal californian pentru acuzații de trafic internațional cu arme în zone supuse embargoului. Frățilă a fost extrădat în baza sentinței date de Înalta Curte de Casație și Justiție, acuzat că ar fi livrat arme și produse militare cu regim special în Iran.

Până la această dată, autoritățile române sau americane nu au dat publicității despre ce echipamente este vorba sau amănunte despre proveniența acestora. Precedentul periculos în această afacere îl constituia un Raportul CIA care dezvaluia că, în 2001, prin intermediul firmei UzinExport, România furniza Irakului echipament folosit în procesul de îmbunatatire a uraniului.

Istoricul Marius Oprea a depus la Secția Parchetelor Militare, documente din 1995 cu privire la vânzări de armament către Iran, țară aflată pe lista neagră a NATO la acea vreme. Contractele se ridicau la valoarea de 9.000.000 de dolari. În 1995 vânzarea de arme către Iran era interzisă deoarece România semnase parteneriatul de pace cu NATO. Iranul figura pe lista embargourilor impuse de comunitatea internațională. Armele vândute erau rachete aer-sol, partea română ocupându-se și de instruirea militarilor iranieni.

În 2004, informați despre o potențială tranzacție către vecinii din Coreea de Nord, diplomaţii sud-coreeni, ministrul consilier Dae-ho Byun şi primul secretar, Doh Jung Bong, au cerut informații despre flota românească de MiG 29, care putrezea în hangarele Aeroportului Militar Kogălniceanu. Spionajul sud-coreean nu era împăcat cu gândul că tehnologia avansată, la care statul român renunțase, ar putea intra pe mâna vecinilor din nordul comunist.



List of aviation products available to be delivered from surplus Romanian MoD

List no. L128E/06

Crt.

No. Item denomination Serial number U/M Qty Manuf.Year Remarks

1 Aircraft MIG-29 MF registration number 33 2960535133 pcs. 1 1991 Overhaul needed

2 Aircraft MIG-29 MF registration number 35 2960536075 pcs. 1 1991 Overhaul needed

3 Aircraft MIG-29 MF registration number 38 2960537138 pcs. 1 1991 Overhaul needed

4 Aircraft MIG-29 MF registration number 46 2960532046 pcs. 1 1989 Overhaul needed

5 Aircraft MIG-29 MF registration number 48 2960532048 pcs. 1 1990 Overhaul needed

6 Aircraft MIG-29 MF registration number 49 2960532049 pcs. 1 1990 Overhaul needed

7 Aircraft MIG-29 MF registration number 50 2960532350 pcs. 1 1990 Overhaul needed

8 Aircraft MIG-29 MF registration number 53 2960717453 pcs. 1 1987 Overhaul needed

9 Aircraft MIG-29 MF registration number 54 2960535404 pcs. 1 1994 Overhaul needed

10 Aircraft MIG-29 MF registration number 67 2960532367 pcs. 1 1990 Overhaul needed

11 Aircraft MIG-29 MF registration number 68 2960532368 pcs. 1 1990 Overhaul needed

12 Aircraft MIG-29 MF registration number 69 2960532369 pcs. 1 1990 Overhaul needed

13 Aircraft MIG-29 MF registration number 70 2960532370 pcs. 1 1990 Overhaul needed

14 Aircraft MIG-29 MF registration number 75 2960532375 pcs. 1 1990 Overhaul needed

15 Aircraft MIG-29 MF registration number 76 2960532376 pcs. 1 1990 Overhaul needed

16 Aircraft MIG-29 UB registration number 15 5090316215 pcs. 1 1989 Overhaul needed

17 Aircraft MIG-29 UB registration number 22 5090325692 pcs. 1 1991 Overhaul needed

18 Aircraft MIG-29 UB registration number 23 5090316123 pcs. 1 1989 Overhaul needed

Gruparea Hayssam, arme pentru FARC

În 4 iulie 2005, în cel mai mare secret, procurorii DIICOT au disjuns din dosarul Răpirea din Irak alt dosar, 628/D/P/2005, mai cunoscut în presă sub denumirea Armamentul. Împinși de la spate de DEA, care îl dorea cu disperare pe contrabandistul Viktor Bout, magistrații luaseră urma conturilor bancare folosite de importanţi oameni de afaceri şi politicieni din tot spectrul societății românești, pentru operațiuni ilegale cu echipamente militare. Referatul Parchetului General din data 05.03.2007, prin care cere „expertiza/competenţa în domeniul judiciar şi a relaţiilor cu autorităţile judiciare străine, a doamnei Angela Ciurea, procuror şef adjunct a DIICOT“, este prima dovadă palpabilă a dosarului “Armamentul”. Referatul înaintat procurorului şef DIICOT Doru Ioan Cristescu se referă în clar la dosarul “628/D/P/2005”, în care “se desfăşoară cercetări faţă de Omar Hayssam şi alte persoane sub aspectul desfăşurării infracţiunii de trafic internaţional de armament“.

Firmele cel mai des întâlnite în ancheta DEA sunt Armitrans (Bulgaria) şi Romarm (România). Astfel, conform anchetatorilor, pe teritoriul ţării noastre a fost identificată o adevărată reţea de crimă organizată care se ocupa cu traficul ilegal de armament şi echipamente militare, aduse îndeosebi din fostul spaţiu sovietic. Membrii reţelei erau politicieni români, afacerişti arabi şi ofiţeri ai serviciilor secrete. Procurorii DIICOT au stabilit că „Reţeaua lui Omar”, cum era denumit grupul de firme coordonat de sirianul Omar Hayssam, avea o vastă activitate infracţională, fiind implicată în privatizări frauduloase, împrumuturi nereturnate, spălare de bani sau returnări ilegale de TVA. Toate, trecute de oficialii români la secret. Echipamentele militare de contrabandă, muniţie pentru mortiere şi zeci de motoare pentru aeronavele MIG 29 se cărau prin compania aeriană moldovenească Jet Line, aparţinând lui Viktor Bout. Utilizatorul final declarat era bineînţeles unul fals, de pildă Yemen. Nastasiu spune că mii de pistoale mitralieră cu destinaţie oficială Uganda ajungeau în realitate în Nigeria.

_“Putem discuta mult despre But [Bout], pe care şi noi l-am considerat a fi racket moldovean, în realitate. Vitaly Usturoi îţi spune ceva? Victor Plahotniuk – acţionar la Petrom Moldova? Loratel Cipru, Victoria Bank şi Victoria Invest, cu conexiuni în Cehia, Scoţia şi Delaware? Oleg Voronin şi Josanu Anatolie - fost KGB, bănuiesc că acum e GRU? Ion (Ivan) Busuioc (GRU), (actualmente în arest, că a cam stricat ploile lui Florinel Coldea în august 2007...) spunea că există o bază militară clandestină în Ucraina unde se aduc rachete «de la Românica» şi se planifică transporturi pt. FARQ, Sudan şi Orientul Apropiat. Nu ştiu numele. Cam asta este filiera. Scoţienii (prin comisiile noastre rogatorii) şi Departamentul de Stat au în lucru cazul, alături de nişte certificate de trezorerie false transmise de Direcţia Antimafia din Torino încă din ianuarie”_, povestea unul dintre ofiţerii care au lucrat în dosarul “Armamentul”.

Dosar de terorism, închis cu NUP şi SUP

În cele din urmă, sub comanda cuplului Laura Codruța Kovesi – Codruț Olaru, singurul dosar în care a fost cercetat traficantul Viktor Bout în România, “628/D/P/2005”, a fost mușamalizat. Amintim că după o operaţiune specială, desfăşurată ca în filmele de acţiune, celebrul Bout a fost arestat, judecat şi condamnat de o instanţă a Statelor Unite la 25 de ani închisoare. Bout participase la acțiunile grupului Columbian FARC împotriva unor cetățeni americani. Documentele de extrădare ale vestitului traficant din Thailanda conțin, printre altele, amănunte despre echipamentele pe care Viktor Bout intenționa să le comercializeze: rachete antitanc 9K111 Fagot, de proveniență sovietică. Fagot, disponibilă și în depozitele militare românești până în 1989, era o rachetă cumulativă deosebit de puternică, ghidată prin infraroșu și prin fir, care putea străpunge blindaje de oțel groase de 500 mm. Dosarul 628/D/P/2005, doldora de documente clasificate ca secret de stat, a fost închis definitiv în data de 02.05.2011 de procurorul șef Stoica Doru. Crima organizată, terorismul, traficul ilegal cu armament, precum și făptuitorii sunt în siguranță.