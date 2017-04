Succes uriaş pentru LEGO în 2016. Cum a contribuit LEGO BATMAN MOVIE la un rezultat istoric

În 2017, LEGO a reuşit să dea lovitura în întreaga lume cu seturile LEGO BATMAN MOVIE. Personajul atât de îndrăgit de cei mici, care îi inspiră şi îi ajută să înţeleagă diferenţa dintre bine şi rău a fost transformat de creatorii LEGO într-o figurină simpatică, iar piesă cu piesă, micuţii au putut să construiască seturi cu adevărat impresionante, ajutându-l pe Batman să aibă un Batmobile care să nu îl lase la greu în lupta sa, dar şi pe Catwoman.

Ceea ce este interesant la seturile LEGO BATMAN MOVIE este că ele au apărut cu mult înainte de lansarea filmului. Producătorii s-au gândit să îşi obişnuiască mai întâi publicul cu personajele şi cu recuzita, pentru ca ulterior să fie pe toate marile ecrane din lume. LEGO BATMAN MOVIE reprezintă o continuare a filmului THE LEGO MOVIE, din 2014, şi îl are în centrul atenţiei pe Batman, dar un altfel de Batman decât au fost obişnuiţi cei mici, dar şi cei mai mari.

Rezultatul? Unul fabulos! Cei de la LEGO au anunţat faptul că anul trecut au avut încasări de 5,38 miliarde de euro. Iar seturile LEGO BATMAN MOVIE au pus serios umărul la anul plin de succes al companiei. Ca fapt divers, este cel mai mare profit al companiei în cei 85 de ani de existenţă: “Suntem foarte mulţumiţi de ceea ce am reuşit în anul 2016. Ne-am chinuit un pic în prima lui jumătate, o recunoaştem. Dar în cea de-a doua parte, am recuperat şi chiar am reuşit să fim surprinşi de reuşita noastră. Vom continua să ne concentrăm pe Europa în ceea ce priveşte vânzările, dar şi China, acolo unde vedem o oportunitate foarte mare de a creşte”, a declarat CEO-ul LEGO, Bali Padda.

Revenind la seturile LEGO BATMAN MOVIE, foarte interesant este faptul că ele au pavat succesul filmului lansat în februarie, în 2017. A fost nevoie de două luni pentru ca el să nu mai ocupe primul loc în box office-ul din întreaga lume. Povestea este una simplă: Batman vrea să se regăsească şi porneşte într-o călătorie în care afla cât de importantă este prietenia. Joker îşi face şi el simţită prezenţa, fiindu-i rival şi încercând să cucerească Gotham. Va reuşi?

Cu seturile LEGO BATMAN MOVIE, copilul tău îşi poate imagina tot felul de scenarii, altele decât filmul.

“Pătrunderea în Batcave”, “Maşina lui Killer Croc”, “Maşina enigmatică de curse Riddler”, “Batmobilul”, “Evadarea lui Joker cu balonul”, “Catwoman şi urmărirea în Catcycle”, “Mr. Freeze şi Atacul îngheţat” sunt doar câteva dintre seturile LEGO pe care le puteţi găsi la Noriel. Au preţuri interesante, au mii de piese şi vor încânta orice micuţ sau micuţă. Cu zâmbetul pe buze, îl vor ajuta pe Batman să răspundă la toate întrebările pe care şi le pune, dar şi să îl învingă pe Joker. Până la urmă, Batman se descoperă pe sine prin ceea ce ştie el cel mai bine: să apere binele de rău.

