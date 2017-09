Magda Vasiliu scrie, într-o postare pe Facebook, despre felul în care decurge tratamentul fiului său, internat la o clinică din Italia.

Remarca jurnalistei privind condițiile în care este tratat băiat este însă tristă: ”Noi, românii, suntem la ani lumină de civilizație, proceduri, condiții normale și conduită profesionala decentă”.

Părinții copilului își păstrează optimismul în privința stării de sănătate a celui mic, mai cu seamă că el are deja ... planuri de viitor.

Astfel, copilul jurnalistei şi-a pregătit deja scrisoarea pentru Moş Crăciun, iar părinţii au făcut publică lista cu cerinţele celui mic.

,,Moş Crăciun nu mai vine în decembrie?!? Copilul este pe ,,val". Şi-a pregătit deja scrisoarea care nu este tocmai scrisoare! Este INVENTARUL unui întreg oraş!", a scris soțul prezentatoarei tv.

Deşi luptă cu o boală cruntă la frageda vârstă de opt ani, Vlad are toate motivele să spere, mai ales că a fost supus tuturor analizelor, a fost controlat permanent, monitorizat ca la terapie intensivă, cu analize repetate în fiecare dimineață... Vlad de bucură, de asemenea, de atenția asistentelor, care îi fac mici cadouri.

”După o săptămână de stat în spital cu aplazie medulară gravă, am revenit cu bine acasă. Dar nu pot să Nu mă gândesc la cum s-a acționat zilele astea pentru copilul meu... Ajunși la camera de gardă cu febră mare, am fost preluați imediat. Vlad a fost supus tuturor analizelor și testelor posibile după care a fost plasat într-o rezervă în care am stat singuri, o săptămână. Noaptea care a urmat internării a fost cumplită...Febra a ajuns la 39,6 ....Însă a venit dimineața când Vlad s-a trezit cu 36,8 și a cerut să mănânce... Nu știa că o noapte întreagă în jurul lui au roit cel puțin 5 medici și tot atâtea asistente...S-au urmat proceduri clare, nu au lipsit medicamentele și nici sângele pentru transfuzie... Zilele următoare Vlad a fost controlat permanent, monitorizat ca la terapie intensivă, cu analize repetate în fiecare dimineață...Asistentele i-au făcut mici cadouri, iar el le a desenat și le a povestit despre Moș Crăciun....Pentru personalul spitalului, eu nu eram decât încă o româncă venită cu copilul la tratament....dar aici nu contează cine ești...copilul trebuie să fie bine și atât....După această săptămână grea nu pot decât să mă gândesc că noi, românii, suntem la ani lumină de civilizație, proceduri, condiții normale și conduită profesională decentă....Nu pot spune decât "Respect!" celor de la Bambino Gesu!”, a scris Magda Vasiliu pe Facebook.

În urmă cu câteva luni, prezentatoarea Magda Vasiliu anunța că băieţelul ei de doar opt ani este bolnav și că are probleme din cauza birocrației din țara noastră.

Magda a povestit calvarul prin care a trecut pentru a-și lua concediu medical să-și îngrijească fiul. Vlad este acum sub tratament la o clinică din Italia, unde nu a fost condiţionat de niciun act pentru a primi îngrijirile medicale necesare.

Premierul Mihai Tudose a reacţionat ulterior la postarea jurnalistei şi a declarat, în cadrul unei şedinţe de guvern, că cine e în străinătate la tratament nu trebuie să vină în ţară să demonstreze că e bolnav. Astfel, i-a dat minsitrului Sănătăţii termen de două săptămâni pentu a veni cu un program de debirocratizare.