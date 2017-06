Supărarea lui Liviu Mihaiu pe DNA va fi tradusă în instanță

Liviu Mihaiu a anunțat că va da în judecată DNA și va cere daune morale și materiale. Mihaiu este martor într-un dosar instrumentat de DNA, în care Bolgdan Olteanu este acuzat că a primit un milion de euro de la Sorin Ovidiu Vîntu pentru a-l numi pe el în funcția de guvernator al Deltei Dunării.

”Am stat aproape 10 luni deoparte. M-am retras de peste tot din activitatea publică, nu şi publicistică. Am făcut propria mea anchetă jurnalistică despre cazul Vântu-Olteanu-Mihaiu Guvernator. O s-o citiţi cât de curând. Nu e ca la televizor. Atât spun acum. N-am fost eu Ţinta şi nici Miza. Eu am fost "nevasta jihadistului" dronat, ca să zic aşa... Acum anunţ oficial că dau DNA în judecată şi cer daune morale şi materiale pentru ceea ce mi s-a întâmplat în acest caz. Pentru toate cele care mi s-au dărâmat psihic, moral şi material voi cere daune in civil. Oamenii care nu m-au înjurat sau care nu mi-au strigat pe stradă "La Puşcărie, Mihaiule!", partenerii mei, prietenii mei, copiii mei m-au rugat să dau nişte explicaţii. Am să le dau odată cu revenirea mea in viaţa publică. Să fiţi sigur că acum voi începe lupta, care la mine, merge până la capăt. Voi chema in instanţă, premieri, oameni politici, jurnalişti şi funcţionari ai Adminstraţiei Deltei ca martori“, a scris Liviu Mihaiu, pe Facebook.

Acesta a mai precizat că, pe 8 mai, a primit răspuns la o cerere adresată DNA, în care i s-a comunicat faptul că nu a avut calitatea de suspect sau de inculpat în acest dosar.

Mihaiu a susținut că nu a cunoscut culisele numirii sale în funcția de guvernator al Deltei Dunării, dar că se simte onorat că numirea lui s-a făcut la o asemenea cotă.

El a mai precizat că nu a știut că benzinăriile plutitoare din Delta Dunării, pe care le-a avizat la doar o săptămână după ce a fost instalat în funcţia de guvernator, aparţin companiei Petromservice, controlată de Sorin Ovidiu Vîntu.