Super-afacerile generalului Naghi

Face ce face și tot la stat trage. Este vorba despre fostul șef al Serviciului de Protecție și Pază, președinte executiv al organizației PSD Sector 2, fost consilier general în mandatul primarului Sorin Oprescu, generalul Gabriel Naghi. Acesta a reușit, după ce a păzit cimitirele din Capitală, să primească acum paza vilelor Regiei Autonome Administrația Patrimoniului și Protocolului de Stat. Contractul se ridică la peste două milioane de euro.

Anul trecut, mai exact, în luna septembrie, Regia Autonomă Administrația Patrimoniului și Protocolului de Stat a pus la bătaie aproape 11 milioane de lei pentru paza și protecția clădirilor Sucursalei pentru Administrarea și Întreținerea Fondului Imobiliar, pe durata a 24 de luni. Pentru adjudecarea acestui contract s-au înscris în cursă nouă societăți de pază, dar au fost admise doar patru. La sfârșitul lunii trecute, Regia Autonomă Administrația Patrimoniului și Protocolului de Stat a desemnat câștigătorul pentru paza celor 34 de imobile. Societatea Blue Corp Security SRL s-a angajat ca în schimbul sumei de 9.042.192 de lei să asigure protecția clădirilor cu 50 de posturi. Firma care a câștigat contractul este a lui Ioan Naghi, fratele fostului șef al Serviciului de Protecție și Pază Gabriel Naghi. De numele acestuia din urmă, precum și de firma pe care o conduce se leagă un scandal declanșat anul trecut, când fostul primar general interimar al Bucureștiului Răzvan Ioan Sava a încredințat paza cimitirelor Capitalei către firma ex-consilierului general, președintele executiv al organizației PSD Sector 2, Gabriel Naghi.

Revoluționarul Gabriel Naghi are, conform ultimei declarații de avere, trei terenuri agricole la Petrăchioaia, în județul Ilfov, în suprafață totală de 13.000 de metri pătrați, achiziționate în perioada 2006-2007, patru terenuri intravilane, după cum urmează: în București, sector 2 – 1.025 metri pătrați, Ciorogârla, județul Ilfov – 5.000 metri pătrați primiți pe legea 42/1990 (n.red. - Legea Revoluționarilor), un teren de 562 de metri pătrați în Bușteni, județul Prahova, și un teren luat în concesiune, în suprafață de 1.000 de metri pătrați, în Crișan, județul Tulcea. Are o vilă de 562 de metri pătrați în București, sectorul 2, și o casă de vacanță în Crișan, în suprafață de 76 de metri pătrați. Are două mașini, o motocicletă și bijuterii și tablouri în valoare de 22.000 de euro. La data completării declarației, în conturi avea 300.421 de lei, 35.238 de euro, 43.000 de dolari, 36.430 de lire sterline. La capitolul venituri, conform propriei declarații de avere, Gabriel Naghi a încasat de la Universitatea „Andrei Șaguna“ din Constanța 19.069 de lei, ca profesor universitar, ca manager al SC Omega Management Consulting Expert SRL a încasat 120.625 de lei, iar din pensia MapN, suma de 102.524 de lei. Nici soția sa nu s-a lăsat mai prejos. Corina Naghi a încasat de la Autoritatea de Supraveghere Financiară suma de 158.305 de lei, aferentă funcției de consilier. Anterior acestei funcții, Corina Naghi a lucrat tot în calitate de consilier în cadrul Comisiei Naționale de Valori Mobiliare.

Constelația Omega

În anul 2006, Gabriel Naghi, general cu trei stele și fost director al Serviciului de Pază și Protecție, un om fidel ex-președintelui Ion Iliescu, fostul director al SRI, generalul Radu Timofte, numit de Ion Iliescu, Vasile Stanciu, general SRI cunoscut de fostul președinte Traian Băsescu în Belgia, unde se afla în misiune, Adrian Marius Marin, fiul fostului adjunct SRI, generalul Ionel Marin, au înființat alături de generalul Gabriel Oprea și fratele acestuia Daniel Oprea firma de Investigații și Securitate Omega. Societatea era administrată de Gabriel Lespezanu, cel care a fost șeful de cabinet al lui Gabriel Naghi. Acum Lespezanu, conform unor informații publice, este administrator la Blue Corp Security.

Societatea pare să fie abonată la contractele cu statul. Anul trecut, SC Blue Corp Security a primit 765.709 lei de la Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti“, pentru ca timp de 10 luni să păzească instituția. Tot anul trecut firma a primit prin negociere directă cu Spitalul Universitar de Urgență Elias 506.529 de lei pentru asigurarea pazei. Cu un an înainte, Spitalul Elias mai beneficiase timp de nouă luni de serviciile firmei de pază, contra sumei de 407.550 de lei.

Gabriel Naghi s-a născut pe 22 martie 1962 la Bucureşti şi a fost director al Serviciului de Protecţie şi Pază în perioada 28 decembrie 2000 – 7 decembrie 2005. Revoluţia din 1989 l-a prins pe Naghi ofiţer la arma rachete în Ministerul Apărării Naţionale. Pe 26 decembrie 1989, locotenentul-major Gabriel Naghi, alături de alţi trei ofiţeri ai MApN, s-a oferit voluntar pentru a face parte din garda de corp a lui Ion Iliescu. Până în 1996, când a venit Emil Constantinescu la Cotroceni, Naghi a răspuns de securitatea şefului statului, iar până în 2000 a fost şeful dispozitivului de protecţie a liderului PDSR, Ion Iliescu.

După alegerile locale din 2012, Naghi a ajuns consilier în CGMB din partea PSD, funcţie pe care a părăsit-o prin demisie în 2015.