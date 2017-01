Surpriza din bugetul penitenciarelor pe 2017

Proiectul de buget pentru 2017 elaborat de administrația PSD prevede o scădere cu 1,39% a cheltuielilor pentru penitenciare în condițiile în care an de an acestea au crescut. Astfel, propunerea pentru acest an este de 1.030 milioane de lei, față de execuția preliminată din 2016 de 1.044 milioane de lei. Suma din 2017 este foarte aproape de cea din 2015, când s-au cheltuit 1.029 milioane de lei. Această scădere vizată de PSD în bugetul pe acest an poate fi pusă în deplin acord cu cele două ordonanțe pe care Guverul Grindeanu urmărea grațierea și amnistia unui număr important de condamnați.

"În prezent, pentru România, starea penitenciarelor și a condițiilor locurilor de încarcerare (inclusiv pentru măsurile preventive privative de libertate), reprezintă o sursă constantă de critici interne și internaționale, dar și de sancțiuni pecuniare. Un prim argument este dat de situația actuală din penitenciarele din România, referitor la supraaglomerarea cu persoane condamnate. Potrivit datelor oficiale, opt închisori din România au un grad de ocupare mai mare de 200%, iar indicele mediu de ocupare este 157,7%. De asemenea, există imobile de executare a pedepselor privative de libertate construite între anii 1851-1896, aflate într-o stare avansată de uzură. În statele europene politica penală aplicată este una fundamental diferită de cea din România în sensul că se aplică măsuri alternative de executare a pedepsei, iar starea de detenție este una cu adevărat excepțională și doar pentru acele infracțiuni și persoane care sunt cu adevărat periculoase pentru societate și ordinea de drept", se arată în nota de fundamentare la Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului pentru graţierea unor pedepse.

În campania electorală PSD a mizat foarte mult pe programul economic, plin de scăderi de impozite și de taxe concomitent cu creșterea de salari și venituri, și nu a vorbit nicio clipă de grațiere. Președintele Klaus Iohannis a condus, săptămâna trecută, ședința de Guvern de la Palatul Victoria după ce presa a vehiculat că Guvernul urma să adopte o OUG privind grațierea și o OUG de modificare a Codului Penal. Ordinea de zi a Executivului nu a fost publică înainte de începerea ședinței, un lucru atipic în ultima perioadă. Premierul Sorin Grindeanu i-a promis că, în viitor, astfel de modificări vor fi anunțate public înainte de a fi discutate.